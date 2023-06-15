Скандальный развод: бывшая жена Кевина Костнера не выезжает из дома

Актер Кевин Костнер. Фото: Google

Накануне стало известно о разводе известного американского актера и режиссера Кевина Костнера. Заявление подала его 49-летняя избранница, модель и дизайнер Кристин Баумгартнер. Впрочем, оказалось, что она не хочет выезжать из звездного имения, хотя по документам это должна сделать.

Об этом сообщает издание Yahoo Entertainmant.

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Оскароносный актер рассказал, что у Кристин было 30 дней, чтобы выехать из дома согласно условиям их брачного договора. 68-летняя звезда уверяет, что Баумгартнер остается в доме, чтобы убедить его уступить в различных финансовых требованиях, которые она выдвигает после разрыва.

Однако голливудская звезда заверил в суде, что выплатил бывшей почти полтора миллиона долларов по условиям контракта и этого, по его словам, достаточно для решения жилищных проблем. Кевин подтвердил готовность соблюдать дальнейшие финансовые договоренности, чтобы Кристин переехала от него навсегда.

Кевин — единственный владелец трех домов семьи. Согласно брачному договору, заключенному звездной парой в 2004 году, Баумгартнер дала согласие оставить их все в случае развода.

В судебных документах кинозвезда также заверил, что будет выполнять свои обязательства: 30 тысяч долларов в месяц за аренду дома, 10 тысяч долларов на переезд и выплату алиментов. Кевин и Кристин воспитывают 15-летнего Кайдена, 14-летнего Хейса и 12-летнюю Грейс.

Кевин Костнер с экс-женой. Фото: People

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