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Скандальный блогер рассказал о планах Винника на возвращение в Украину

7 ноября 2023 16:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальный блогер рассказал о планах Винника на возвращение в Украину
Певец Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Олег Возник с начала полномасштабной войны уехал в Германию. Но, по словам скандального блогера Богдана Беспалова, артист готовится к возвращению в Украину.

Об этом стало известно из видео с YouTube-канала BespaLOVmedia.

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Беспалов рассказывает, что в последнее время развернулась кампания по "отбеливанию" Олега Винника. Ведь, по словам блогера, когда человек "закопал свою карьеру", теперь его друзья пытаются восстановить его репутацию, чтобы подготовить медиапространство к его возвращению.

 

"В чем важность нашего контента? Фиксировать эти возвращения в информационное пространство предателей и молчунов. Потому что уже пытаются. Понимают, что за границей они никому не нужны", — комментирует Беспалов.

Поэтому блогер советует внимательно относиться к информационному контенту.

"Друзья, анализируйте, думайте. Потому что информационные компании сейчас составляют разумно и грамотно, что даже очень сознательные люди могут повестись, потому что это будут вклинивать постепенно, и оно отрабатывает эффект 25-го кадра, и потом не заметите, как оказажетесь на концерте Олега Винника в Киеве", — предупреждает Беспалов.

Напомним, что известный продюсер объяснил, вернется ли Винник на сцену.

Ранее стало известно, поддерживает ли Елена Шоптенко связь с Олегом Винником.

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