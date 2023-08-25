Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Скандальный Ларс фон Триер объяснил, почему поддержал россиян и высказался о F-16 arrow

Скандальный Ларс фон Триер объяснил, почему поддержал россиян и высказался о F-16

25 августа 2023 08:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Скандальный Ларс фон Триер объяснил, почему поддержал россиян и высказался о F-16
Датский режиссер Ларс фон Триер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне датский режиссер Ларс фон Триер сделал громкое заявление в соцсетях. 67-летняя звезда фильма "Меланхолия" поддержал россиян и выразил свою обеспокоенность по военной помощи Украины. После волны хейта он начал оправдываться.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

Читайте также:

Одиозный режиссер

После визита президента Украины Владимира Зеленского на авиабазу королевских военно-воздушных сил Дании и фото с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен, режиссер заявил, что российские жизни также важны. Так Триер высказался против передачи истребителей F-16 нашей стране.

Сейчас скандальный режиссер заявил, что на самом деле он любит и поддерживает и нашу страну. Просто у него, дескать, своя идеология.

"Конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Просто констатировал очевидное: каждая жизнь в этом мире имеет значение. Кажется, забытая фраза с тех пор, когда пацифизм был добродетелью", — заявил Ларс и вновь отключил комментарии под публикацией.

Новое заявление Ларса фон Триера. Скриншот: Instagram/bill.mrk.lars

Что такое пацифизм

Это идеология осуждения любой войны, отказ от нее как инструмента внешней политики. Пацифизм осуждает всяческую войну в любой форме, отрицая целесообразность любых войн.

Представители этой идеологии, стоящие на позиции морального осуждения всяких войн и настаивающие на необходимости мирного разрешения конфликтов между государствами и народами, называются пацифистами.

Представительница пацифизма с плакатом эмблемы идеологии. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал совет режиссеру Ларсу фон Триеру. Также мы рассказывали, что российский пропагандистский художественный фильм "Свидетель" о войне в Украине попал в ТОП-10 наихудших лент за всю историю.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз