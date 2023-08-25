Скандальный Ларс фон Триер объяснил, почему поддержал россиян и высказался о F-16

Датский режиссер Ларс фон Триер. Фото: Google

Накануне датский режиссер Ларс фон Триер сделал громкое заявление в соцсетях. 67-летняя звезда фильма "Меланхолия" поддержал россиян и выразил свою обеспокоенность по военной помощи Украины. После волны хейта он начал оправдываться.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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После визита президента Украины Владимира Зеленского на авиабазу королевских военно-воздушных сил Дании и фото с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен, режиссер заявил, что российские жизни также важны. Так Триер высказался против передачи истребителей F-16 нашей стране.

Сейчас скандальный режиссер заявил, что на самом деле он любит и поддерживает и нашу страну. Просто у него, дескать, своя идеология.

"Конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Просто констатировал очевидное: каждая жизнь в этом мире имеет значение. Кажется, забытая фраза с тех пор, когда пацифизм был добродетелью", — заявил Ларс и вновь отключил комментарии под публикацией.

Новое заявление Ларса фон Триера. Скриншот: Instagram/bill.mrk.lars

Что такое пацифизм

Это идеология осуждения любой войны, отказ от нее как инструмента внешней политики. Пацифизм осуждает всяческую войну в любой форме, отрицая целесообразность любых войн.

Представители этой идеологии, стоящие на позиции морального осуждения всяких войн и настаивающие на необходимости мирного разрешения конфликтов между государствами и народами, называются пацифистами.

Представительница пацифизма с плакатом эмблемы идеологии. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал совет режиссеру Ларсу фон Триеру. Также мы рассказывали, что российский пропагандистский художественный фильм "Свидетель" о войне в Украине попал в ТОП-10 наихудших лент за всю историю.