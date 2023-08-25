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Скандальний Ларс фон Трієр пояснив, чому підтримав росіян та висловився про F-16

25 серпня 2023 08:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скандальний Ларс фон Трієр пояснив, чому підтримав росіян та висловився про F-16
Данський режисер Ларс фон Трієр. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні данський режисер Ларс фон Трієр зробив гучну заяву в соцмережах. 67-річна зірка фільму "Меланхолія" підтримав росіян та висловив своє занепокоєння щодо військової допомоги України.  Після хвилі хейту він почав виправдовуватися. 

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Після візиту президента України Володимира Зеленського на авіабазу королівських військово-повітряних сил Данії та фото із прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен режисер заявив, що російські життя також важливі. Так Трієр висловився проти передачі винищувачів F-16 нашій країні. 

Зараз же скандальний режисер заявив, що насправді він любить і підтримує і нашу країну. Просто в нього, мовляв, своя ідеологія. 

"Звісно, я всім серцем підтримую Україну! Просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення. Здається, забута фраза з тих часів, коли пацифізм був доброчесністю", — заявив Ларс і знову вимкнув коментарі під публікацією.

Нова заява Ларса фон Трієра. Скриншот: Instagram/bill.mrk.lars

Що таке пацифізм

Це ідеологія осуду будь-якої війни, відмови від неї як інструменту зовнішньої політики. Пацифізм засуджує всіляку війну в будь-якій формі, заперечуючи доцільність будь-яких воєн.

Представники цієї ідеології, які стоять на позиції морального осуду усяких війн і наполягають на необхідності мирного вирішення конфліктів між державами і народами, називаються пацифістами.

Представниця пацифізму з плакатом емблеми ідеології. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов дав пораду режисеру Ларсу фон Трієру. Також ми розповідали, що російський пропагандистський художній фільм "Свідок" про війну в Україні потрапив до ТОП-10 найгірших стрічок за всю історію.

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