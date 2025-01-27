Андрея Билоуса на фоне скандала с домогательствами отстранили от преподавания - подробности

Андрей Белоус. Фото: Виктория Котенок

Режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса отстранили от преподавания в КНУТКиТ им. После жалоб студенток о домогательствах со стороны преподавателя в вузе началось служебное расследование.

Об этом сообщает hromadske.

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Андрея Белоуса отстранили от преподавания

Администрация вуза провела встречу со студентами, во время которой объявила о временном отстранении скандального преподавателя от занятий. Как заявила помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова, все заявления студентов и показания самого Билоуса будут переданы в правоохранительные органы.

"Заявления, которые поступили, — мы опросили господина Билоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами. Мы будем говорить о том, что он сделал/не сделал после того, как будет установлен факт", — сообщила Сухова.

Кроме того, администрация университета приняла решение установить камеры видеонаблюдения, а общение преподавателей со студентами будет запрещено вне групповых чатов. Также с преподавателями и студентами будет проведена разъяснительная работа.

Режиссер Андрей Белоус. Фото: Виктория Котенок

Реакция Билоуса

Тем временем скандальный режиссер также отреагировал на обвинения в свою сторону. Режиссер заявил, что подал заявление в правоохранительные органы.

Я подал заявление в полицию, она занимается. Я не комментирую, пока идет следствие", — сказал он в комментарии СМИ.

Напомним, недавно в сети появилось видео, в котором одна из студенток вуза рассказала о домогательствах со стороны Белоуса и его провокационном поведении. Преподаватель присылал девушке непристойные сообщения, а также интимные фото без ее согласия.

Ранее Ольга Сумская шокировала признаниями о домогательствах со стороны режиссеров. На тил скандала Маша Ефросинина также ошеломила историей о домогательствах режиссера.