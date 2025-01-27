Андрія Білоуса на тлі скандалу з домаганнями відсторонили від викладання - подробиці

Андрій Білоус. Фото: Вікторія Котенок

Режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від викладання у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Після скарг студенток про домагання з боку викладача у виші почалося службове розслідування.

Про це повідомляє hromadske.

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Андрія Білоуса відсторонили від викладання

Адміністрація вишу провела зустріч із студентами, під час якої оголосила про тимчасове відсторонення скандального викладача від занять. Як заявила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова, усі заяви студентів та свідчення самого Білоуса будуть передані до правоохоронних органів.

"Заяви, які надійшли, — ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами. Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт", — повідомила Сухова.

Окрім того, адміністрація університету прийняла рішення встановити камери відеоспостереження, а спілкування викладачів зі студентами буде заборонено поза межами групових чатів. Також із викладачами та студентами буде проведено роз'яснювальну роботу.

Режисер Андрій Білоус. Фото: Вікторія Котенок

Реакція Білоуса

Тим часом скандальний режисер також відреагував на звинувачення у свій бік. Режисер заявив, що подав заяву до правоохоронних органів.

"Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство", — сказав він у коментарі ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, в якому одна зі студенток вишу розповіла про домагання з боку Білоуса та його провокативну поведінку. Викладача надсилав дівчині непристойні повідомлення, а також інтимні фото без її згоди.

Раніше Ольга Сумська шокувала зізнаннями про домагання з боку режисерів. На тіл скандалу Маша Єфросиніна також приголомшила історією про домагання режисера.