Скандальному мужу Евгении Эмеральд запретили видеться с дочерью

Евгения Эмеральд. Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Экс-военная Евгения Эмеральд рассказала, что ее мужу Евгению Стипанюку пока запрещено видеться с их семимесячной дочерью Афиной. Причина этого — покушение на жизнь женщины, которое произошло ранее.

Об этом Эмеральд рассказала в своем Instagram.

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Первая победа

Евгения Эмеральд опубликовала видео, на котором радостная выходит из помещения райгосадминистрации и чуть не танцует от счастья. Оказалось, это ее реакция на первую маленькую победу над бывшим.

Скриншот с поста instagram.com/emerald.evgeniya

Она рассказала, что Евгению Стипанюку, обвиняемому в угрозах и домашнем насилии, запретили видеться с их маленькой дочерью.

Женщина поделилась, что состоялось заседание комиссии Службы по делам детей и семьи Дарницкой райгосадминистрации. На нем рассматривалось дело по установлению графика встреч с дочерью для Евгения Стипанюка.

“Как известно, по Стипанюку открыто два уголовных производства по покушению на мою жизнь и угроз моей жизни и здоровью. Также Минобороны проводит расследование его принадлежности к военной службе, а в суд подан иск относительно предписания запрета его приближения ко мне и дочери”, — рассказала Евгения в публикации.

Скриншот с поста instagram.com/emerald.evgeniya

Поэтому комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы не предоставлять Стипанюку никаких часов общения с дочерью. Также по результатам вышеперечисленных дел назначат повторное заседание. Если же женщина выиграет суд по предписанию запрета на приближение до полугода, это автоматически запретит бывшему приближаться к ней и ребенку.

Напомним, на защитницу Украины Евгению Эмеральд было совершено покушение.

Также мы писали, что Эмеральд пришла к Суханову и прошла тест на детекторе лжи.