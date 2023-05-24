Скарлетт Йоханссон, Мэй Маск, Том Хэнкс и другие звезды пришли на дорожку в Каннах

Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон и режиссер Уэс Андерсон в Каннах. Фото: Reuters

На 76-м Каннском международном кинофестивале состоялась премьера фильма режиссера Уэса Андерсона "Город астероидов". На красную дорожку вышли исполнители главных ролей и звездные гости.

Новини.LIVE покажет яркие фото со светского события.

Читайте также:

Подробности

В комедийно-драматическом фильме сыграли немало кинозвезд. Среди них Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Лев Шрайбер и другие. Впрочем, на кинофестиваль у Лазурного побережья Франции приехали не все.

Так, на красной дорожке вместе с мужем комиком Колином Джостем в открытом платье позировала 38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон. Гости премьеры могли спокойно рассмотреть огромное тату звезды на спине и несколько маленьких на других частях тела.

Скарлетт Йоханссон с мужем в Каннах. Фото: Reuters

Скарлетт Йоханссон с мужем в Каннах. Фото: Reuters

66-летний Том Хэнкс, имеющий двойное гражданство США и Греции, кинопремьеру также посетил со второй половинкой. Он позировал перед папарацци вместе с Ритой Уилсон, на которой женат с 1988 года.

Том Хэнкс с женой в Каннах. Фото: Reuters

Не скрывал эмоций на кинопремьере и 50-летний обладатель премии "Оскар", американский актер Эдриен Броуди, также сыгравший роль в новом фильме. С удовольствием улыбались фотографам и другие гости премьеры, среди которых была, например, мать миллиардера и новатора Илона Маска, бизнесвумен Мэй Маск.

Актер Эдриен Броуди в Каннах. Фото: Reuters

Бизнесвумен Мэй Маск в Каннах. Фото: Reuters

Актриса Бри Ларсон в Каннах. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что украинская блогерша устроила "кровавый" протест на красной дорожке Канн. Также мы рассказывали, что дочь Джонни Деппа и певец The Weeknd представили в Каннах сериал.