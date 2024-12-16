Иванка Трамп показала подросшую дочь от мужа-бизнесмена — фото

Сходили вместе на балет — Иванка Трамп показала подросшую дочь
Американский общественный деятель и модель Иванка Трамп показала, как провела время со своей дочерью Арабеллой Роуз. Звездная мама вместе с девочкой сходила на балет.
Фотографиями из события Иванка поделилась в Instagram.
Иванка Трамп с дочерью посетила "Щелкунчика"
В канун рождественских праздников Иванка вместе с 13-летней дочерью решила сходить в театр. Знаменитая семья посетила балет "Щелкунчик" в Miami City Ballet.
В своем блоге дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа поделилась фото, на котором она вместе с Арабеллой позирует перед спектаклем на фоне новогодней елки.
"Прекрасный вечер на "Щелкунчике" с моей любимой девочкой", — подписала фотографию Иванка.
Для происшествия знаменитая мама выбрала брючный белый костюм, который соединила с черным корсетом. 13-летняя Арабелла была одета в черное сдержанное платье на широких бретелях.
Напомним, недавно Иванка Трамп показала, как вместе с детьми высаживает огород.
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