Похудела Алина Гросу порадовала поклонников пикантным образом

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу поделилась с фолловерами кадрами из своих будней. Звезда также призналась, что готовит сюрприз для поклонников.

Об этом стало известно из соцсетей Гросу.

Читайте также:

Алина Гросу снова сменила имидж

На видео, которым поделилась артистка, она просыпается утром, надевает топ на голое тело, проводит время с собачкой и заваривает кофе. Не обошлось без хороших новостей от певицы.

"Я снова блондинка. Я подстриглась. 8 дней до премьеры. И новых песен накопилось минимум на 1 альбом, может уже на два, но постить должна раз в месяц, так что знайте, что каждый месяц на этой странице минимум одна премьера, надеюсь это вам хоть немного поднимет настроение, но думаю, что новые мои песни поддержат вас в любой момент жизни", — прокомментировала артистка.

Поклонники засыпали звезду комплиментами:

"С блондом тебе лучше. А без белья вообще идеально".

"А когда-то детские песенки пела, а сейчас...ух".

"Подняла настроение", — комментируют фоловеры.

Певица Алина Гросу решила вернуться в форму. Скрин: instagram.com/alina_grosu/

Подписчики ответили Гроссу. Скрин: instagram.com/alina_grosu/

Также артистка отметила, что планирует похудеть и даже села на КЕТО диету. На что поклонники начали отговаривать ее. Но Гросу отметила, что хочет вернуться в форму и уже даже похудела на три килограмма.

Ранее Алина Гросу заинтриговала фолловеров пикантным видео, на котором появился обнаженный мужчина в спальной комнате. Поклонники предположили, что, возможно, звезда поет о своем бывшем женихе Романе Полянском.

Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. В этом году мама с братом Гросу, Михаилом, посетили ее на день рождения в Лос-Анджелесе.