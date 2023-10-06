Похудела Алина Гросу порадовала поклонников пикантным образом

Похудевшая Алина Гросу порадовала поклонников пикантным образом
Певица Алина Гросу поделилась с фолловерами кадрами из своих будней. Звезда также призналась, что готовит сюрприз для поклонников.
Об этом стало известно из соцсетей Гросу.
Алина Гросу снова сменила имидж
На видео, которым поделилась артистка, она просыпается утром, надевает топ на голое тело, проводит время с собачкой и заваривает кофе. Не обошлось без хороших новостей от певицы.
"Я снова блондинка. Я подстриглась. 8 дней до премьеры. И новых песен накопилось минимум на 1 альбом, может уже на два, но постить должна раз в месяц, так что знайте, что каждый месяц на этой странице минимум одна премьера, надеюсь это вам хоть немного поднимет настроение, но думаю, что новые мои песни поддержат вас в любой момент жизни", — прокомментировала артистка.
Поклонники засыпали звезду комплиментами:
"С блондом тебе лучше. А без белья вообще идеально".
"А когда-то детские песенки пела, а сейчас...ух".
"Подняла настроение", — комментируют фоловеры.
Также артистка отметила, что планирует похудеть и даже села на КЕТО диету. На что поклонники начали отговаривать ее. Но Гросу отметила, что хочет вернуться в форму и уже даже похудела на три килограмма.
Ранее Алина Гросу заинтриговала фолловеров пикантным видео, на котором появился обнаженный мужчина в спальной комнате. Поклонники предположили, что, возможно, звезда поет о своем бывшем женихе Романе Полянском.
Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. В этом году мама с братом Гросу, Михаилом, посетили ее на день рождения в Лос-Анджелесе.