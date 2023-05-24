Похудевшая Эшли Грэм разочаровала поклонников

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель plus-size Эшли Грэм сейчас проводиет время в Каннах. Звезда часто публикует на радость поклонникам фото закулисья светской жизни и демонстрирует явные изменениями в своей фигуре.

Фотографиями, на которых знаменитость показывает заметно уменьшенные формы, она поделилась в Instagram.

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Эшли Грэм активно поддерживает бодипозитив. Звезда много занимается спортом, о чем свидетельствуют ее фотографии в соцсети. Иногда Эшли позволяет себе и калорийный ужин.

"Вы бы видели лицо моего стилиста, когда я заказала спагетти и вино", — подписала один из постов звезда в соцсети.

Но, несмотря на такой гастро-праздник, на фотографиях Эшли продемонстрировала заметно похудевшую фигуру, чем вызвала критику со стороны фолловеров:

"Я разочарован, ты больше не plus-size"

"Подскажи секрет своего похудения"

"Ты прекрасна, но не худей больше".

Многие звездные друзья оставили комплименты на странице Эшли.

Грэм начала модельную карьеру в 12 лет. Сегодня в портфолио Эшли фотосессии для Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar. В 2016 году она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue как первая модель plus-size.

Ранее Модель Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком. Звезда призналась, что спит с заклеенным ртом.

Напомним, супруга экспрезидента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор в Каннах. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.