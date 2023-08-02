Похудела Кристина Агилера похвасталась стройными ножками в микроюбке

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера продемонстрировала свое поразительное чувство моды в блестящей розовой мини-юбке, похожей на культовую сумку Hermès Birkin. Не обошли вниманием поклонники певицы и ее стройную фигуру.

Фото Агилера опубликовала в Instagram.

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Соблазнительный образ

Кристина Агилера порадовала своих 9,1 миллиона подписчиков снимком, а на котором позирует в юбке и демонстрирует роскошную физическую форму. Певица добавила видеоклипы с модных показов.

Сумки Birkin являются одними из самых востребованных предметов моды и многие артисты вспоминают дизайнерскую сумку в популярной музыке.

Покойная Джейн Биркин была источником вдохновения для культового акссесуара.

Фанаты отметили стройную талию звезды, а некоторые даже обвинили ее в злоупотреблении медицинским препаратом для похудения. Кристина не первая, кого подозревают в употреблении препарата. Среди других звезд сестры Кардашьян, модель Эшли Грэм и другие, заметно похудевших в последнее время селебрити. Ходят слухи, что в Голливуде приобрел популярность медицинский препарат, помогающий избавиться от лишнего веса.

Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной физической формы. Медикамент обычно используют в лечении диабета, он значительно снижают аппетит, вводится в руки, бедра и живот.

Ранее звезду сериала "Безумцы" заподозрили в похудении благодаря медицинским препаратам.

Напомним, Джессика Симпсон ответила на слухи, что похудела на 45 килограммов благодаря препаратам.