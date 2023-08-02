Похудела Кристина Агилера похвасталась стройными ножками в микроюбке

Похудевшая Кристина Агилера похвасталась стройными ножками в микро-юбке
Певица Кристина Агилера продемонстрировала свое поразительное чувство моды в блестящей розовой мини-юбке, похожей на культовую сумку Hermès Birkin. Не обошли вниманием поклонники певицы и ее стройную фигуру.
Фото Агилера опубликовала в Instagram.
Соблазнительный образ
Кристина Агилера порадовала своих 9,1 миллиона подписчиков снимком, а на котором позирует в юбке и демонстрирует роскошную физическую форму. Певица добавила видеоклипы с модных показов.
Сумки Birkin являются одними из самых востребованных предметов моды и многие артисты вспоминают дизайнерскую сумку в популярной музыке.
Покойная Джейн Биркин была источником вдохновения для культового акссесуара.
Фанаты отметили стройную талию звезды, а некоторые даже обвинили ее в злоупотреблении медицинским препаратом для похудения. Кристина не первая, кого подозревают в употреблении препарата. Среди других звезд сестры Кардашьян, модель Эшли Грэм и другие, заметно похудевших в последнее время селебрити. Ходят слухи, что в Голливуде приобрел популярность медицинский препарат, помогающий избавиться от лишнего веса.
Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной физической формы. Медикамент обычно используют в лечении диабета, он значительно снижают аппетит, вводится в руки, бедра и живот.
Ранее звезду сериала "Безумцы" заподозрили в похудении благодаря медицинским препаратам.
Напомним, Джессика Симпсон ответила на слухи, что похудела на 45 килограммов благодаря препаратам.