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Похудевшая Нелли Фуртадо впервые за 6 лет снялась для глянца

23 мая 2023 18:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Похудела Нелли Фуртадо впервые за 6 лет снялась для глянца
Певица Нелли Фуртадо. Фото: instagram.com/nellyfurtado/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Нелли Фуртадо впервые за 6 лет устроила фотосессию для журнала. Звезда также призналась, что страдает психологическим недугом

Артистка позировала для издания Fault Magazine.

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Фуртадо признается, что ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности 18 месяцев назад. Творчество помогает звезде отвлечься и чувствовать себя лучше.

"Я занимаюсь хореографией, чтобы улучшить свое самочувствие. Дисциплина помогает моему мозгу. Я готова говорить об этом, ведь хочу помочь тем, кто попал в подобную ситуацию", — делится певица.

Люди с синдромом дефицита внимания имеют проблемы с концентрацией, совершают импульсивные поступки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

После перерыва в музыке Нелли возвращается на сцену, по словам артистки, на это вдохновила ее дочь.

"Однажды она сказала: "Мама, твоя музыка в трендах TikTok". Но я не имела представления, что это такое. Мы начали с ней развлекаться, создавая короткие видео. Я стала чаще выходить в люди и слышать свою музыку. Я поняла, почему диджеи играют мои старые песни, почему людям нравится мое творчество. Когда я начинала, мне говорили, что я буду "артистом одного хита", но через 20 лет мои песни помнят", — говорит Фуртадо и добавляет, что музыка была способом для нее понять саму себя с детства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, эпатажная певица Жанель Моне удивила очередным смелым образом. Артистка снялась топлесс для обложки журнала Rolling Stone.

Ранее бывшая невеста Леонардо Ди Каприо Камилла Марроне снялась в откровенной фотосессии и во всей красе показала свои модельные формы.

 

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