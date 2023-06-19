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Похудеть летом: Санта Димопулос поразила интенсивной тренировкой в спортзале

19 июня 2023 17:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Похудеть летом: Санта Димопулос поразила интенсивной тренировкой в спортзале
Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-учасиница группы "ВИАГра" Санта Димопулос нередко делится с фолловерами соблазнительными снимками с пляжа. Теперь звезда показала, какой упорный труд стоит за ее фото в бикини.

Видео своей тренировки в спортзале Димопулос обнародовала на своей странице в Instagram.

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Кто не успел похудеть к лету

Своей тренировке Санта отдается по полной. Подписчики были поражены ее силой воли.

 

"Кто не успел похудеть к лету, тот пытается похудеть летом. Тренировку сохраняйте, она супер", — посоветовала Димопулос.

Фолловеры отметили, что упражнения тяжелые, а с фигурой у певицы полный порядок. На что звезда ответила в комментариях, что у нее пять лишних килограммов.

Ранее Димопулос была Чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда звезда рассказывала, что все возможно, если не переставать пробовать.

Напомним, бывший муж Санты Димопулос шоумен Андрей Джеджула выиграл суд против экс-жены Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд потребовал опровергнуть клевету.

После этого Юлия Леус возмутилась поведением Андрея Джеджулы. Женщина не считает себя виновной в деле и раскритиковала его отношение к их дочери.

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