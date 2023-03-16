Сколько Disney заплатил за показ трейлера новой Русалочки во время премии "Оскар"

Актриса Холли Бейли в роли Русалочки

На 95-й церемонии вручения премии "Оскар" показали первый трейлер фильма "Русалочка" режиссера Роба Маршала. В двухминутном ролике от Disney появились Холли Бейли, Джон Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем и Мелисса Маккарти, исполнившие главные роли в фильме. И кинокомпания заплатила за это круглую сумму.

Об этом сообщает издание IndieWire.

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Телесеть ABC предложила всем киностудиям спонсировать возможность интеграции, с помощью которой актеры, связанные с их проектами, могли выйти на сцену "Оскара" и поговорить о фильмах, прежде чем показать рекламу. Только Disney Studios и Warner Bros. приняли это предложение. Фактически, это был третий год спонсируемых интеграций на церемонии "Оскар", которую ежегодно транслирует ABC.

Disney выделил более 10 миллионов долларов, чтобы представить трейлер во время трансляции премии, что намного выше стандартной стоимости 30-секундного ролика. Средний прайс — до 2 млн долларов. Несмотря на то, что компания ABC является флагманской собственностью Disney, киностудия заплатила деньги.

"Фактически деньги переходили из рук в руки", — сообщили инсайдеры изданию.

О трейлере и фильме

В видео русалочка Ариэль в исполнении 22-летней Холли Бейли знакомится с принцем Эриком (Джон Хауэр-Кинг), спасая его во время кораблекрушения, и просит помощи у воровки Урсулы (Мелисса Маккарти). Предостерегает главную героиню от ошибок из-за любви к принцу ее отец, король подводного царства Тритон, которого сыграл 54-летний испанский актер Хавьер Бардем.

Мюзикл "Русалочка" режиссера Роба Маршалла — это римейк одноименного мультфильма студии Watl Disney 1989 года. Проект подвергли критике в соцсетях из-за того, что впервые в истории сказки главную героиню играет темнокожая актриса. Премьера картины намечена на 23 мая этого года.

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