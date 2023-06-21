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Сколько Джамала собрала денег для Украины в своем туре по Северной Америке

21 июня 2023 13:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сколько Джамала собрала денег для Украины в своем туре по Северной Америке
Певица Джамала в туре по Северной Америке. Фото: Светлана Сорока
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала, завершила свой первый в карьере тур по Северной Америке, получивший название Like A Bird ("Как птица"). Артистка отыграла концерты в 11 городах США и Канады. Джамала рассказала, сколько ей и команде удалось собрать денег.

Об этом певица сообщила в своих соцсетях.

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Джамала посетила Филадельфию, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, Миннеаполис, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Орландо. Кроме своих песен, артистка подготовила интересные лоты для благотворительных аукционов, которые она проводила во время каждого концерта.

Среди них — сборник "300 стихов" Лины Костенко с подписью автора, футбольный мяч с подписью футболиста Андрея Шевченко, марки. подписаные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным и Waone, личные вещи Джамалы с участием в различных телевизионных шоу, клипов и многое другое.

К примеру, одно из ее личных платьев, специально изготовленное для клипа Solo, было продано на аукционе за 7500 долларов.

Всего за время тура команде певицы удалось собрать более 2 млн гривен на помощь Украине. Деньги, по словам Джамалы, будут переданы в разные благотворительные фонды.

"Не спрашивайте меня, успела ли я посмотреть города. Не ждите фотографий со знаковыми местами, потому что все, что я видела — это аэропорты, отели и концертные площадки. Но самое главное — я видела людей. Десятки часов в пути и много тысяч километров позади. Важный и пилотный, в это тяжелое для страны время, тур. Но наша сила — в единении", — отметила Джамала.

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Напомним, ранее мы писали, что песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет. Также мы рассказывали, что Джамала представила альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле.

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