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Сколько Джоан Роулинг получила за разрешение телевизионщикам снять сериал о Гарри Поттере

29 апреля 2023 07:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сколько Джоан Роулинг получила за разрешение телевизионщикам снять сериал о Гарри Поттере
Британская писательница Джоан Роулинг. Фото: commons.wikimedia.org
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американские компании Warner Bros. и HBO планируют снять сериальную адаптацию книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В сети уже появился первый тизер предстоящего шоу. О сотрудничестве кинобоссы договаривались с Роулинг довольно долго. Стало известно сколько Джоан получила за разрешение на экранизацию ее произведений.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Британская писательница примет участие в работе над сериалом как исполнительный продюсер и будет следить за тем, чтобы сюжет соответствовал ее книгам. "Мать" Гарри Поттера лично утвердит актеров на все ключевые роли в сериале компании HBO Max.

Гонорар 57-летней Роулинг за работу над сериалом, а также право повторно экранизировать книгу составляет около 20 млн долларов в год.

Всего планируется выпустить семь сезонов сериала: в основу каждого из них ляжет одна книга о Гарри Поттере. Как ранее заявили в Warner Bros., бюджет нового сериала будет сравним с бюджетом приквела "Игры престолов", сериала "Дом дракона". Речь идет о 15-20 млн долларов за эпизод.

"Это будет тот же масштаб или даже больше. Все, что нужно, чтобы сделать качественное шоу", — заявили представители киностудии.

Напомним, ранее мы писали, что вышел тизер продолжения сериала "Секс и город": кого встретит Керри Брэдшоу во втором сезоне. Также мы рассказывали, что "Черное зеркало" возвращается на экраны: когда ждать шестой сезон популярного сериала.

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