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Сколько денег для ВСУ собрал Владимир Дантес в свой день рождения

29 июня 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сколько денег для ВСУ собрал Владимир Дантес в свой день рождения
Шоумен Владимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вчера, 28 июня, шоумену Владимиру Дантесу исполнилось 35 лет. По этому поводу звездный именинник объявил сбор денег на нужды ВСУ, который длился сутки.

В сториз своего Instagram Владимир рассказал, сколько ему задонатили подписчики и неравнодушные пользователи соцсетей.

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Сбор от Дантеса

За сутки банка Владимира в одном из крупнейших банков Украины пополнилась на 431 тысячу гривен. По словам Дантеса, он приятно шокирован суммой, так что этот день рождения стал его лучшим.

"В течение нескольких дней я буду выкладывать отчеты, куда перечисляю эти деньги. Или что закупаю на них. Спасибо вам большое" , — сказал на камеру Владимир.

Владимир Дантес. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Напомним, ранее мы писали, что Дантес прокомментировал возвращение певца Олега Винника. Также мы рассказывали, что на фоне слухов о свадьбе Нади Дорофеевой (бывшая жена Владимира) Дантес выпустил новую песню "Чуєш" и динамический клип на нее.

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