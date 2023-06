Сколько денег заработала Бейонсе в Европе во время мирового тура

Певица Бейонсе в туре. Фото: Google

Накануне 27 и 28 июня американская певица Бейонсе в Варшаве отыграла последние концерты европейской части своего мирового тура Renaissance World Tour. Многократная лауреатка премии "Грэмми" побила собственный рекорд по посещаемости шоу в Европе.

Успех Бейонсе

Американская поп-дива заработала 154,4 миллиона долларов и продала один миллион билетов на 21 шоу. Для сравнения, в мировом туре The Formation 2016 и в туре On the Run II Tour 2018-го году (совместно с Jay-Z) она заработала 87 миллионов долларов.

Посещаемость тура в 1,05 миллиона увеличилась по сравнению с 871 тысячей билетов в 2018 году и 867 тысячей 2016-м. Это первый случай, когда любая часть любого сольного тура Бейонсе преодолела семизначный рубеж.

Выдающейся частью тура в Европе стали пять концертов в Лондоне (Великобритания). Только на этих шоу Бейонсе заработала 42,2 миллиона долларов и продала 240 тысяч билетов.

Мировое турне Renaissance World Tour продолжится 36 концертами в Северной Америке, которые стартуют 8-9 июля в Торонто (Канада). Если Бейонсе продолжит в таком темпе, следующий этап принесет ей 264 миллиона долларов и продажу 1,8 миллиона билетов.

