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Сколько денег заработала Бейонсе в Европе во время мирового тура

30 июня 2023 14:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сколько денег заработала Бейонсе в Европе во время мирового тура
Певица Бейонсе в туре. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне 27 и 28 июня американская певица Бейонсе в Варшаве отыграла последние концерты европейской части своего мирового тура Renaissance World Tour. Многократная лауреатка премии "Грэмми" побила собственный рекорд по посещаемости шоу в Европе.

Об этом сообщает издание Billboard.

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Успех Бейонсе

Американская поп-дива заработала 154,4 миллиона долларов и продала один миллион билетов на 21 шоу. Для сравнения, в мировом туре The Formation 2016 и в туре On the Run II Tour 2018-го году (совместно с Jay-Z) она заработала 87 миллионов долларов.

Посещаемость тура в 1,05 миллиона увеличилась по сравнению с 871 тысячей билетов в 2018 году и 867 тысячей 2016-м. Это первый случай, когда любая часть любого сольного тура Бейонсе преодолела семизначный рубеж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Выдающейся частью тура в Европе стали пять концертов в Лондоне (Великобритания). Только на этих шоу Бейонсе заработала 42,2 миллиона долларов и продала 240 тысяч билетов.

Мировое турне Renaissance World Tour продолжится 36 концертами в Северной Америке, которые стартуют 8-9 июля в Торонто (Канада). Если Бейонсе продолжит в таком темпе, следующий этап принесет ей 264 миллиона долларов и продажу 1,8 миллиона билетов.

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова "нашла" свою лошадь в Варшаве и поделилась впечатлениями от шоу Бейонсе. Также мы рассказывали, кто еще из украинских знаменитостей посетил концерт рекордсменки премии "Грэмми".

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