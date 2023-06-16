Сколько группа "Антитіла" продала билетов на концерт в Крыму

Группа "Антитіла". Фото: Google

Накануне участники группы "Антитіла" открыли предпродажу на первое крупное стадионное шоу в Ялте (Крым). Артисты стали первыми в украинском шоу-бизнесе, которые воплотили подобный кейс. Фронтмен группы, Тарас Тополя, рассказал, сколько уже продано билетов.

Об этом стало известно в новом выпуске проекта "20:23" шоумена Евгения Яновича.

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Концерт должен состояться за сутки до празднования Дня Независимости Украины, 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард". Цена билетов единая — 900 гривен. Впрочем, на концерт уже продано больше билетов, чем вмещает стадион.

Скриншот: Tickets Box

"Я знаю, что примерно 10 тысяч билетов уже продано", — заявил Тополя.

По информации Яновича, "Авангард" может вместить всего 7000 гостей. Евгений спросил, нужно ли проводить реконструкцию стадиона. На что Тарас ответил — музыканты могут отыграть и два концерта. Также Тополя подробнее рассказал об инициативе.

"Это меньше промо-акция, это больше акт информационной игры, контрпропаганды. Можете воспринимать это как угодно. На самом деле мы воспринимаем это как произошедший факт. Мы готовимся к этому концерту", — заявил Тополя.

Фрагмент в видео с 02:54

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" на двух языках презентовала саундтрек в видеоигру о военном дроне. Также мы рассказывали, что на жизнь участников группы "Антитіла" было совершено покушение: подробности громкого инцидента во Франции.