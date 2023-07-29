Сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер: хирурги рассказали правду

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Всемирно известный пластический хирург раскрыл секретные процедуры, которые, по его мнению, могла сделать Кайли Дженнер. На днях звезда наконец-то призналась, что сделала операцию по увеличению груди.

Об этом пишет Daily Mail.

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Трансформации Кайли

25-летняя Кайли подтвердила в последнем эпизоде "Семейства Кардашьян", что легла под нож в возрасте 19 лет, но сказала, что сожалеет о том, что изменила свою "красивую грудь".

Теперь несколько экспертов представили свой профессиональный анализ форм звезды. По их мнению, мать двоих детей вполне могла поработать над своими губами, щеками, носом и другими местами.

Поклонники годами предполагали, что Кайли сделала операцию на груди, а также несколько других процедур, но звезда реалити-шоу всегда это отрицала.

Кайли Дженнер до пластической операции. Фото: instagram.com/youngkylie__

Однако она наконец-то решила рассказать, что сделала пластическую операцию перед тем, как родить своего первого ребенка Сторми в феврале 2017 года.

Всемирно известный пластический хирург Род Джей Рорич утверждает, что, по его профессиональному мнению, Кайли "безусловно" делала различные другие процедуры, включая увеличение подбородка и, возможно, также увеличение ягодиц.

Лицо

Он также отметил, что ее импланты в губах "достаточно очевидны" — хотя звезда не признавалась в этом.

"Я думаю, что Кайли сделала достаточно хорошую пластическую операцию, поскольку она не была чрезмерной, особенно ее ринопластика и филлеры для лица. В общем, Кайли красивая женщина, и главное — не переусердствовать с косметическими операциями, как мы часто видим в Голливуде. Она рано это осознает и это хорошо. Я надеюсь, что ее сестры могут последовать ее примеру, как, например, Ким Кардашьян, которая утверждает, что не делала пластику. А только ботокс. Конечно, это ложь! Я думаю, что для клана Кардашьян как глобально влиятельных людей было бы лучше быть более откровенными и честными, поскольку многие молодые женщины смотрят на них как на образцы для подражания, поэтому они также должны выполнять свою роль", — призвал он.

Бедра

Доктор Табасум Мир, нью-йоркский косметический хирург с почти 20-летним опытом работы, также оценила "прекрасную трансформацию" Кайли и указала на другие "заметные изменения" в ее облике.

"Я уверена, что есть больше. Несмотря на то, что размер ее ягодиц уменьшился из-за потери веса, ее общая форма тела претерпела превосходные изменения. В течение лет наблюдалась заметная трансформация в форме и размере ее бедер и ягодиц, обнаружив меньшую талию и более подчеркнутые ягодицы. Бразильская подтяжка ягодиц сочетает в себе искусное контурирование тела и липосакцию, используя экстрагированный жир для увеличения ягодиц, что приводит к улучшению формы и подтянутому виду. С 2011 года и до настоящего времени становятся очевидными заметные изменения ее носа, который имеет более узкий, короткий и рельефный вид. Эти трансформации потенциально указывают на возможность одной или двух хирургических процедур ринопластики", — уверяет специалист.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Ягодицы

На прошлой неделе Кайли отрицала, что делала операцию, чтобы полностью изменить свое лицо.

Однако доктор Брайан Басири-Техрани сказал, что, по его мнению, она сделала еще много манипуляций.

"Кроме филлера для губ, общая форма и гармония ее лица также изменились с годами. Ее брови и скулы выглядят выше, что приводит к более рельефному лицу, напоминающему прототип лица "Кардашьян". Ее нос также выглядит немного меньше и изысканнее, что привело к тонким, но заметным изменениям.Возможно, она делала ринопластику. Все эти небольшие изменения с течением времени складываются в кардинальные изменения. С годами форма ее тела также изменилась, став пышнее. Одно из объяснений заключается в том, что она делала бразильскую подтяжку ягодиц, то есть процедуру липосакции в одной области (обычно области живота и талии), когда жир переносится на ягодицы и бедра. Ее талия уменьшилась, а бедра одновременно увеличились в объеме", — отметил врач Басири-Техрани.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Грудь

Обсуждая, считает ли он 19 лет слишком молодым возрастом для того, чтобы Кайли делала пластику в зоне декольте, он сказал:

"Инпланты в зоне декольте груди (или пластика носа, или любая пластическая операция в целом) в молодом возрасте безопасна и приемлема, если пациентка физически и эмоционально готова. Это также означает, что пациент понимает риски, преимущества и альтернативы операции. В случае Кайли ее выздоровление, вероятно, было несколько иным, чем у большинства людей, поскольку она забеременела спустя шесть месяцев после операции. Во время беременности высокий уровень гормонов увеличивает грудь, что затрудняет восстановление после операции на груди. История показала, что Кайли сначала отрицала пластические операции, но впоследствии рассказала об этом позже. Возможно, она расскажет о других процедурах, которые она делала в прошлом, когда ей будет удобнее и она будет готова", — говорит эксперт.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

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