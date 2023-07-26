Життя "до" та "після": дружина Віктора Павліка розповіла, чи не жалкує про пластичну операцію
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася думками щодо власної зовнішності за чотири місця після того, як наважилася зробити пластичну операцію. За словами жінки, якщо людині щось не подобається у собі, треба не гаяти часу, а одразу змінюватися.
Про це Репяхова розповіла у своєму Instagram.
Щаслива людина
Блогерка поділилася серією фото та відео "до" та "після" пластичної операції на носі. А також показала, як проходила реабілітацію. Жінка зізнається, себе до пластики вона не може сприймати, а от з "новим" носом, вона щаслива людина.
Операція коштувала Репяховій 3520 євро (140 тисяч гривень). Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти ще 1100 євро (44 тисячі гривень).
На цьому зміни у зовнішності Репяхової не закінчилася. Тепер блогерка ходить у спортзал кілька разів на тиждень. А ще вона змінила свій раціон, прибрала борошняне, солодке, коллу, фаст-фуд та хліб.
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