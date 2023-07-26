Життя "до" та "після": дружина Віктора Павліка розповіла, чи не жалкує про пластичну операцію

Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася думками щодо власної зовнішності за чотири місця після того, як наважилася зробити пластичну операцію. За словами жінки, якщо людині щось не подобається у собі, треба не гаяти часу, а одразу змінюватися.

Про це Репяхова розповіла у своєму Instagram.

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Щаслива людина

Блогерка поділилася серією фото та відео "до" та "після" пластичної операції на носі. А також показала, як проходила реабілітацію. Жінка зізнається, себе до пластики вона не може сприймати, а от з "новим" носом, вона щаслива людина.

Катерина Репяхова після пластичної операції. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина Репяхова під час реабілітації. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина Репяхова до ринопластики. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Операція коштувала Репяховій 3520 євро (140 тисяч гривень). Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти ще 1100 євро (44 тисячі гривень).

На цьому зміни у зовнішності Репяхової не закінчилася. Тепер блогерка ходить у спортзал кілька разів на тиждень. А ще вона змінила свій раціон, прибрала борошняне, солодке, коллу, фаст-фуд та хліб.

Нагадаємо, Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції.

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