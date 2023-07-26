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Життя "до" та "після": дружина Віктора Павліка розповіла, чи не жалкує про пластичну операцію

26 липня 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Життя "до" та "після": дружина Віктора Павліка розповіла, чи не жалкує про пластичну операцію
Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася думками щодо власної зовнішності за чотири місця після того, як наважилася зробити пластичну операцію. За словами жінки, якщо людині щось не подобається у собі, треба не гаяти часу, а одразу змінюватися.

Про це Репяхова розповіла у своєму Instagram.

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Щаслива людина

Блогерка поділилася серією фото та відео "до" та "після" пластичної операції на носі. А також показала, як проходила реабілітацію. Жінка зізнається, себе до пластики вона не може сприймати, а от з "новим" носом, вона щаслива людина.

 

Катерина Репяхова після пластичної операції. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Катерина Репяхова під час реабілітації. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Катерина Репяхова до ринопластики. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Операція коштувала Репяховій 3520 євро (140 тисяч гривень). Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти ще 1100 євро (44 тисячі гривень).

На цьому зміни у зовнішності Репяхової не закінчилася. Тепер блогерка ходить у спортзал кілька разів на тиждень. А ще вона змінила свій раціон, прибрала борошняне, солодке, коллу, фаст-фуд та хліб.

Нагадаємо, Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції.

Раніше Леся Нікітюк зізналася, чи робила пластику грудей.

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