Сколько собака Анатолича собрала денег на помощь животным Херсонской области

Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

После подрыва Каховской ГЭС, приведшей к экологической и гуманитарной катастрофе на юге нашей страны, украинские знаменитости присоединились к сбору средств на помощь. Креативно к этой благотворительной инициативе подошел шоумен Анатолий Анатолич.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

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Впервые после начала полномасштабной войны в Киеве проходит двухдневный благотворительный ивент "Кураж Базар". В нем активно участвуют и знаменитости. Анатолий Анатолич решил продать свою спортивную обувь, а также привлек домашнего любимца — собаку Айзу.

Гостям "Кураж Базара" он предлагал сделать фотографией с ней за 50 гривен. Все средства шоумен передал на помощь пострадавшим животным в результате теракта на Каховской дамбе.

"Айза собрала 5930 грн. Если бы не очень сильный дождь, собрала бы и больше. Но главное — это реакция людей. И готовность помогать, помогать и помогать. Сколько будет нужно. Донат за фото был 50 грн. Один парень дал 1200 грн за фото, маленькая девочка дала 200 грн. Айза счастлива. Я тоже, потому что горжусь каждым украинцем", — написал шоумен.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Напомним, ранее мы писали, что после очередной блокировки в Instagram Анатолич изменил стратегию публикаций. Также мы рассказывали, что певица Светлана Лобода готова предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, пострадавшей от взрыва Каховской ГЭС.