Сколько в стране-террористе зарабатывает украинец Александр Ревва, который молчит о войне

Певец и шоумен Александр Ревва. Фото: Google

В начале полномасштабной войны некоторые российские артисты высказались против планов Кремля. Впрочем, впоследствии их "поставили" на место, и кумиры миллионов умолкли. Среди них и владелец украинского гражданства, шоумен Александр Ревва, также известный по псевдониму Артуру Пирожкову.

Он продолжает неплохо зарабатывать в стране, сообщают росСМИ.

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В последнее время концерты 48-летнего шоумена в России начали отменять. Сначала в Ростове-на-Дону и Краснодаре выступления Александра Реввы отменили по "техническим причинам", а затем шоумен сам решил не проводить тур.

Уроженец Донецка, который только раз высказался о полномасштабной войне в Украине, зарабатывает в основном на частных вечеринках. За проведение корпоратива Ревва просит 5 млн рублей (61 тысяч долларов) в России и в два раза больше за границей.

Чистая прибыль фирмы "Войс Медиа Продакшн", занимающейся выпуском и ротацией песен Александра Реввы, за прошлый год составила 40 миллионов рублей (490 тысяч долларов). Для сравнения, годом ранее Александр заработал "лишь" 12 млн рублей (147 тысяч долларов).

Так что молчать о кровавой войне для шоумена куда выгоднее, чем публиковать видео с призывом остановить планы Путина и его марионеток.

Певец и шоумен Александр Ревва. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что комики-предатели из дуэта "Кролики", Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, поддержавшие аннексию Крыма, потерпели фиаско в США. Также мы рассказывали, что рэпер Jah Khalib поддерживает Украину, но дает концерты в России.