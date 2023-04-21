Скільки в країні-терористі заробляє українець Олександр Ревва, який мовчить про війну

Співак та шоумен Олександр Ревва. Фото: Google

На початку повномасштабної війни деякі російські артисти висловились проти планів Кремля. Втім, згодом, їх "поставили" на місце, і кумири мільйонів замовкнули. Серед них і власник українського громадянства, шоумен Олександр Ревва, також відомий за псевдонімом Артур Пирожков.

Він продовжує непогано заробляти в країні, повідомляють росЗМІ.

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Заробіток Ревви

Останнім часом концерти 48-річного шоумена в Росії почали скасовувати. Спочатку у Ростові-на-Дону та Краснодарі виступи Олександра Ревви скасували з "технічних причин", а потім шоумен сам вирішив не проводити тур.

Уродженець Донецька, який лише раз висловився про повномасштабну війну в Україні, заробляє гроші здебільшого на приватних вечірках. За проведення корпоративу Ревва просить 5 млн рублів (61 тисяч доларів) в Росії й у два рази більше за кордоном.

Чистий прибуток фірми "Войс Медіа Продакшн", яка займається випуском та ротацією пісень Олександра Ревви, за минулий рік склав 40 мільйонів рублів (490 тисяч доларів). Для порівняння, роком раніше Олександр заробив "лише" 12 млн рублів (147 тисяч доларів).

Тож мовчати про криваву війну для шоумена куди вигідніше, аніж публікувати відео з закликом зупинити плани Путіна та його маріонеток.

Співак та шоумен Олександр Ревва. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що коміки-зрадники з дуету "Кролики", Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко, які підтримали анексію Криму, зазнали фіаско у США. Також ми розповідали, що репер Jah Khalib підтримує Україну, але дає концерти в Росії.