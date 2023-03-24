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Сколько заплатила супруга Павлика за пластическую операцию

24 марта 2023 13:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне блогер и жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, сделала несколько пластических операций. Она решилась на ринопластику и липофилинг подбородка.

В своих Instastories Репяхова рассказала, сколько она заплатила за хирургию.

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Подробности

По словам блогера, у нее была классическая ринопластика. А операция на перегородке носа называется септопластикой, это когда есть искривление на компьютерной томографии носовых пазух. Операция обошлась Репяховой в 3520 евро (140 тысяч гривен). Она отметила, что если нужно дополнительно выравнивать перегородку, нужно выложить дополнительно 1100 евро (44 тысяч гривен).

По словам Репяховой, Виктор Павлик был против пластики. Певец даже говорил ей, что не приедет в больницу. Впрочем, после операции Народный артист Украины приехал поддержать жену, которую в шутку назвал Франкенштейном.

После операций Репяхова рассказала о своем самочувствии. По ее словам, самым тяжелым было то, что нос не дышал. Сложнее всего оказались два часа после операции. Также у блогера болел живот, потому что оттуда хирурги брали жир, чтобы добавить его в подбородок.

Напомним, ранее мы писали, что откровенную фотосессию супруги Виктора Павлика подвергли критике в соцсетях. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась.

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