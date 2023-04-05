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Слабоалкогольные коктейли от Дженнифер Лопес раскритиковали в соцсетях: при чем здесь Аффлек

5 апреля 2023 17:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес представила миру свой новый бизнес. Суперзвезда запустила собственный бренд алкогольных напитков DELOLA.

Поклонники Лопес под креативным рекламным видео в Instagram знаменитости эту инициативу не оценили.

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Подробности

Алкогольные коктейли крепостью 11% представлены в трех вкусах: ягодный на основе водки, с цветочным вкусом из текилы и цитрусовым с травяным ликером амаро. Бутылка объемом 750 мл уходит за 23 доллара (850 гривен), а 375 мл за 12 долларов (445 гривен). Бокал коктейля от Дженнифер Лопес содержит примерно 110 калорий.

Бутылки украшены тиснением в виде герба Бронкса (намек на ее родной город Нью-Йорк), а также львами в честь мужа Лопес, актера Бена Аффлека, родившегося под знаком Льва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Критика в соцсетях

Однако большинство подписчиков Лопес возмутил новый бизнес их кумира. Они не понимают, как Дженнифер, которую считают едва ли не королевой ЗОЖа, заявлявшей о трезвом образе жизни, решила продвигать алкоголь.

  • Я так понимаю, вы сейчас пьете?
  • Думал, что это безалкогольный напиток... Как же так, продвигаете то, что сами не пьете
  • Это полное разочарование. Почему нельзя было создать что-нибудь другое?

Некоторые подписчики напомнили Джей Ло, что она замужем за человеком, страдающим алкогольной зависимостью. Они считают ее новый бизнес вдвойне дурной идеей.

"Ок, Дженнифер, я понимаю, что бизнес есть бизнес, но, учитывая историю Бена с алкоголем, я бы не подумала, что ты или он захотите предлагать кому-то выпить", — написала одна из фанаток певицы.

Сама Лопес на подобную критику никак не отреагировала.

Новини.LIVE напоминает, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. 18+

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, женился на участнице конкурса "Мисс Вселенная". Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки.

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