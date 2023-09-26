Где сейчас находится Гайтана — Слава Демин высказал свое мнение

Известный радиоведущий Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин рассказал, где сейчас находится певица Гайтана. Мужчина, который постоянно берет интервью у разных звезд, объяснил, куда исчезла известная артистка из информационного пространства и социальных сетей.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Радиоведущий отметил, что недавно украинская певица разместила фото со своим мужем, с которым она, вероятно, находится в Швейцарии. К такому выводу Слава Демин пришел из-за того, что недавно муж Гайтаны показывал фото из студии звукозаписи в этой стране.

"Певица Гайтана опубликовала новые фото с мужем и дочерью, с которыми она уехала за границу после начала полномасштабного вторжения. Певица вместе с мужем Александром сейчас, вероятно, находятся в Швейцарии", — отметил Слава Демин.

Украинский ведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, он акцентировал внимание и на том, как выросла дочь Гайтаны и Александра.

Радиоведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский ведущий рассказал, что он предлагал известной артистке и ее мужу и как они реагировали на его предложение.

"На фото видно, как подросла их общая дочь, которой сейчас шесть лет. Я несколько раз предлагал Александру и Гайтане сделать интервью "Слава+", но пока они не отвечают на сообщения, хотя читают", — добавил украинский радиоведущий.

Гайтана в начале войны

В начале полномасштабного вторжения украинская исполнительница разместила несколько постов относительно войны, чего не сказать о ее муже, который все время молчит о ситуации в стране.

Недавно украинская певица, которая давно не была видна в информационном пространстве, разместила первое с прошлого года фото. На снимке Гайтана показала себя со своим мужем и дочерью, с которыми она развлекалась.

Публикация со страницы Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

На фотографии известная исполнительница показала, насколько она счастлива рядом со своей семьей. А подписчики написали много позитивных комментариев, где выразили настоящую радость по поводу появления Гайтаны.

Как приятно видеть вас с семьей! Когда будет возможность и вдохновение, возвращайтесь на сцену в Украину, мы Вас очень ждем!

Гайтана — уникальная певица, прекрасный человек! Рады видеть! Также будем счастливы слышать бархатный голос Украины! С большой радостью вспоминаю наши репетиции

Гайтаночка!!!!!! Наконец-то я Вас вижу!!!!!! Скучаю и мечтаю попасть на Ваш концерт

Комментарий со страницы Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский радиоведущий Слава Демин рассказал, где сейчас Андрей Доманский.

Раньше мы рассказывали о том, почему украинская артистка Гайтана внезапно исчезла со сцены.

Также мы сообщали, что певица Гайтана шокировала подробностями с украинскими авиалиниями.