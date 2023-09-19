Куди зник ведучий Андрій Доманський – Слава Дьомін розкрив усю правду

Український радіоведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український радіоведучий і блогер Слава Дьомін пояснив, де зараз перебуває Андрій Доманський. Він розповів, чому ведучий раптово зник з інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення.

Про це Слава Дьомін розповідає на своєму каналі в YouTube.

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Де зараз Андрій Доманський

За словами ведучого, зараз немає жодної інформації про Андрія. Більш того, відомий блогер написав йому повідомлення, де запропонував взяти інтерв’ю, але він прочитав та не відповів на нього. Втім, знайомі пояснили Славі, де зараз перебуває Андрій Доманський.

"Наші спільні знайомі розповіли, що, за їхніми даними, Андрій вже давно виїхав з країни. Зараз, під час повномасштабного вторгнення, з його телевізійним минулим тут робити нічого. Бо всі ми пам’ятаємо його ведення телеефірів до "Дня Победы" та інших пропагандистських хр*ней", — висловився Слава Дьомін.

Український ведучий Слава Дьомін у своїй програмі "Слава ПРО". Фото: скриншот з YouTube

Також він зазначив, що Андрій один раз розмістив відео на своїй сторінці в Instagram, де дякував волонтерам, але через велику критику він закрив свій профіль.

"Як стало відомо, Андрій зараз перебуває в одній з країн Балтії, а виїхав він офіційно, адже він є багатодітним батьком і може за законом виїжджати за кордон. Зараз Андрію 49, і як складається його телевізійна кар’єра, покаже час", — також розповів український радіоведучий.

Що відомо про Андрія Доманського

Український радіо- і телеведучий народився в Одесі в сім’ї інженерів і зараз є батьком шести доньок від трьох різних жінок. Велику популярність він отримав завдяки шоу "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція" та "Фабрика зірок".

Ведучий Андрій Доманський зі своїми доньками. Фото: Instagram Андрія Доманського

Навколо Андрія було багато різних скандалів через його пропагандистські висловлювання. Наприклад, у 2018 році під час запису концерту до 9 травня Андрій зробив гучну заяву.

"Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників", — заявляв ведучий.

Також не так давно ведучий розмістив відео, де дякував волонтерам, але потім через хейт він видалив сторінки із соцмереж. Втім, на одній сторінці, все ж, зберіглося відео за участі Андрія Доманського.

"Відомий ведучий українського телебачення Андрій Доманський привітав волонтерів нашої країни, зокрема, згадав хлопців та дівчат Благодійного фонду "Тернопіль". В єдності наша сила! Все буде Україна!", — підписали відео на сторінці "Благодійний Фонд "Тернопіль" у Facebook.

Нагадаємо, ми писали про те, що на ведучого Славу Дьоміна подала у суд рідна мати.

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