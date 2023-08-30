Почему Ирина Билык обиделась на Славу Демина – при чем здесь Юрий Никитин

Украинский ведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский блогер и ведущий Слава Демин откровенно рассказал о своем общении с певицей и народной артисткой Украины Ириной Билык. Украинский ведущий признался, что известная исполнительница обиделась на него и перестала с ним общаться.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Почему Ирина Билык обиделась на ведущего?

Украинский ведущий признался, что Ирина Билык обиделась на него из-за одного интервью. Оказывается, народная артистка Украины разгневалась из-за интервью, которое Слава Демин записал недавно с украинским продюсером Юрием Никитиным.

Во время интервью украинский ведущий поинтересовался у продюсера, почему после того, как он развелся с Ириной Билык, у нее больше не было новых хитов. Впрочем, Слава Демин утверждает, что это был вопрос лично от него, чтобы интервью было интересным.

"Это мое личное мнение, мой личный вопрос. Мне было это интересно. Ирина Билык так не считала, и ее это обидело. Но моя работа — задать острый вопрос гостю, чтобы интервью было интересное, а не просто какое-то притворное и ни о чем", — отметил Слава Демин.

Отношения Юрия Никитина и Ирины Билык

Известно, что украинский продюсер общался с певицей Ириной Билык, которая была его первой артисткой. Он вспомнил, что все у них начиналось с сотрудничества. Но Юрий Никитин утверждает, что сначала у них не все так хорошо было.

Украинская певица Ирина Билык и продюсер Юрий Никитин во время отношений. Фото: ТСН

"Мы не зарабатывали первые пять лет! Первые деньги появились пять лет спустя. Это был просто энтузиазм. Вера в успех. И никаких денег", — отмечал украинский продюсер, вспоминая первое знакомство с народной артисткой Украины.

Впрочем, им обоим удалось сделать так, чтобы Ирина Билык стала настоящей суперзвездой и уже в 1997 году продала 500 тысяч копий альбома "Краски". Юрий утверждает, что сначала их отношения помогали в работе, но затем стали ей мешать.

После восьмилетнего брака они оба поняли, что что-то в их жизни не так. Поэтому на пике карьеры Ирины Билык она развелась с продюсером, но продолжила с ним работать.

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