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Слава Демин признался, за какое интервью получил больше всего хейта

5 октября 2023 11:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какое интервью Славы Демина больше всего захейтили украинцы — ведущий рассказал
Украинский радиоведущий Слава Демин у моря. Фото: Instagram Славы Демина
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский радиоведущий и блогер Слава Демин сделал откровенное признание. Мужчина объяснил, как он относится к критике со стороны публики, и вспомнил, за какое интервью он получал большое количество хейта от зрителей и пользователей сети.

Свою историю Слава Демин рассказал на странице в Instagram.

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Хейт из-за интервью

Украинский ведущий отмечает, что, когда человек становится медийной персоной, у него появляются люди, которым не нравится его работа. Он рассказал о том, какое интервью у него впервые получило много хейта, но не в реальной жизни, а в комментариях.

"Чем медийнее становится человек, тем больше в его жизни появляется людей, которым не нравится его работа. И это нормально. Всем понравиться невозможно. Первый большой хейт пришел ко мне после интервью с бывшей женой Владимира Остапчука Еленой. Потом под интервью Слава+ с Игорем Пустовитом из 12 тыс комментариев 10 тысяч было о том, что я дно, чмо и так далее. Правда, никто никогда не подходил ко мне на улице и не говорил это в лицо. Но есть и много клевых комментариев", — рассказал украинский ведущий.

Слава Демин
Украинский радиоведущий Слава Демин в рекламе Vodafone. Фото: Instagram Славы Демина

Также Слава утверждает, что он уже давно не слушает, что ему говорят окружающие, ведь в противном случае он может просто себя потерять.

"Как я воспринимаю хейт? Я уже давно не завишу от мнения окружающих и не ведусь на это. Потому что если буду делать, как хотят другие, то потеряю себя. Есть цель, к которой иду, и внутренняя аналитика благодаря жизненному опыту. И это самое главное", — также признался Слава Демин.

Публикация со страницы Славы Демина
Публикация со страницы Славы Демина. Фото: скриншот из Instagram

Сын ведущего

Недавно украинский блогер показал своего сына и рассказал о том, какие у них отношения. Он поделился теплыми кадрами, где можно увидеть доказательства их отношений.

"Знакомьтесь! Это мой сын Влад. Сейчас ему 13. И переходный возраст дает о себе знать. Но разговоры и объяснения работают. Иногда тяжело, но работают. Но самое главное, что он продолжает считать меня своим другом. Это самая большая награда для меня, как для отца", — подписал кадры Слава Демин.

Публикация со страницы Славы Демина
Публикация со страницы Славы Демина. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин высказался о получении российского гражданства певицей Анной Асти.

Ранее мы рассказывали о том, что радиоведущий Слава Демин объяснил, где может быть певица Гайтана.

Также мы сообщали о том, что ведущий и блогер Слава Демин рассказал, где сейчас Андрей Доманский.

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