Коля Сєрга обірвав усі зв'язки з родичами з Росії — що про це думає Слава Дьомін

Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український радіоведучий, блогер Слава Дьомін розповів про родичів з Росії відомого музикант Колі Сєрги. Зірковий ведучий висловився про те, що популярний артист "обірвав зв’язки" та припинив своє спілкування з рідними, які живуть в Росії.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Зв’язок Колі Сєрги з родичами в Росії

За словами Слави Дьоміна, музикант не спілкується зараз з родичами, які перебувають в Росії. Ведучий наголосив, що у Колі в Росії живе рідна сестра мами та його двоюрідний брат, якого звати Сергій. Виявляється, цей брат приєднався до складу російської армії.

Український ведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Ведучий також заявив, що ще на початку повномасштабної війни в Україні цей брат попросив маму Колі не виходити на вулицю, адже скоро все буде добре. Втім, сам український музикант попросив свою маму якнайдалі послати його брата, стверджуючи, що в нього немає родичів у країні-агресорці.

"На початку вторгнення Сергій написав матері співака повідомлення, мовляв, "не виходьте з дому, все буде добре". І, за словами Колі Сєрги, він попросив маму послати брата в бік російського корабля. Ну і Сєрга каже, що тепер в нього немає рідних в Росії", — зазначив український радіоведучий Слава Дьомін.

Інтерв’ю Колі Сєрги

Нещодавно український музикант дав відверте інтерв’ю, розповівши про своїх родичів з Росії. Крім розповіді про близьких з Росії, він зізнався, чи спілкується він з кимось звідти під час повномасштабної війни.

Відомий музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"У мене є одна людина з Росії, це мандрівник, який з самого початку війни отримав паспорт іншої держави і допомагав нам. Навіть ризикуючи своїм життям, він перепрошивав дрони на російські номери телефонів. Після цього ще генератори нам передавав для польового шпиталю", — розповів чесно український музикант.

Крім того, Коля зазначив, що в цієї людини є певне відчуття провини за те, громадянином якої держави вона є. Саме тому вона пише тільки для того, аби дізнатися, чи живий його друг в Україні.

Коля Сєрга у лавах ЗСУ

У перші дні повномасштабної війни український артист Коля Сєрга приєднався до складу армії. Не так давно музикант розповів, чому він вирішив піти на фронт захищати свою країну.

Український артист Коля Сєрга у складі ЗСУ. Фото: Instagram Колі Сєрги

"Я не бачив для себе іншого вибору. Я стояв перед обличчям тотальної несправедливості і не уявляв, яким буде моє життя в майбутньому, якщо зараз не піду захищати свою країну. Я розумів, що зараз важливим є внесок кожного громадянина, і якщо є шанс зупинити ворога, то я хочу бути причетним до цього", — зазначав Коля Сєрга в інтерв’ю "24 Каналу".

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