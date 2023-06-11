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Слава Каминская эмоционально обратилась к хейтерам: о языке и гражданской позиции

11 июня 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Слава Каминская эмоционально обратилась к хейтерам: о языке и гражданской позиции
Певица Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Экс-солистке группы "НеАнгелы", певице Славе Каминской украинцы начали активно писать в соцсетях после подрыва Каховской ГЭС. Некоторых пользователей Instagram возмутило, что артистка, по их мнению, неактивно публикует информацию о помощи пострадавшим районам на юге нашей страны. А некоторые недовольны тем, что Каминская ведет соцсети на русском языке.

Певица написала эмоциональный пост в своем Instagram, в котором обратилась к подписчикам и гостям профайла.

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Подробности

С начала полномасштабной войны Слава переехала с двумя несовершеннолетними детьми в Роттердам (Нидерланды). Каминская активно ведет соцсети, где публикует фото и видео на обычные жизненные темы. Это возмущает пользователей соцсетей. Сначала Слава ответила им довольно сдержанно.

"Уважаемые, если вам что-нибудь не нравится или вас что-то тригерит, пожалуйста, держите свое мнение при себе. Мне не обязательно его знать, да и вас никто не спрашивал! Спасибо", — написала Каминская.

Впрочем, волна хейта только усилилась. Слава опубликовала другой пост, в котором отметила, что она много раз говорила себе не вестись на провокации. Однако травля из-за подрыва Каховской ГЭС и молчание стали последней точкой в терпении Каминской.

Отметим, что певица публиковала свыше десяти сториз на тему экологической и гуманитарной катастрофы. Очевидно подписчики смотрели только основной профиль, где они не отображаются. А сториз, как известно, исчезают через 24 часа. Также Слава писала в комментариях, что донатит, но не выкладывает отчеты в соцсети.

"Уважаемые, перестаньте разжигать конфликт там, где его быть не должно. Это бессмысленно и подло, как минимум по отношению к нашей же стране и ее гражданам! Хорошо, когда это вбрасывание, боты и т.п., это понятно для чего. Но вы ведетесь, а потом занимаетесь тем же… Вы тянете за собой в эмоциональную нестабильность, которой сейчас и так выше крыши. Мы должны помогать друг другу, но не демотивировать", — отметила Каминская.

Скриншот: Instagram/babaslavka

Языковой вопрос

Свои последние публикации в соцсети Каминская делает на русском языке. Это также возмутило подписчиков певицы. Впрочем, Слава уверяет, что все ее и так прекрасно понимают, и сейчас это, по ее мнению, не главное.

Также Каминская вспомнила неприятие обществом певицы Светланы Лободы, которая представила украиноязычный альбом, донатит, но ей не дали выступить в Киеве.

Скриншот: Instagram/babaslavka

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская обручилась с бойфрендом: певица готовится к третьей свадьбе. Также мы рассказывали, что Каминская поздравила первого мужа с днем рождения и показала, как он сейчас выглядит.

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