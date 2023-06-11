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Слава Камінська емоційно звернулась до хейтерів: про мову та громадянську позицію

11 червня 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Слава Камінська емоційно звернулась до хейтерів: про мову та громадянську позицію
Співачка Слава Камінська. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Екссолістці гурту "НеАнгели", співачці Славі Камінській україніці почали активно писати у соцмережах після підриву Каховської ГЕС. Декого з користувачів Instagram обурило, що артистка, на їхню думку, неактивно публікує інформацію про допомогу постраждалим районам на півдні нашої країни. А деякі незадоволені тим, що Камінська веде соцмережі російською мовою.

Співачка написала емоційний пост у своєму Instagram, в якому звернулася до підписників та гостей профайлу. 

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Подробиці 

Від початку повномасштабної війни Слава переїхала з двома неповнолітніми дітьми до Роттердама (Нідерланди). Камінська активно веде соцмережі, в яких публікує фото та відео на звичайні життєві теми. Це обурює користувачів соцмереж. Спочатку Слава відповіла їм доволі стримано.

"Шановні, якщо вам що-небудь не подобається або вас щось тригерить, будь ласка, тримайте свою думку при собі. Мені не обов'язково її знати, та й вас ніхто не питав! Дякую", — написала Камінська.

Проте хвиля хейту лише посилилась. Слава опублікувала інший пост, в якому зазначила, що вона багато разів собі казала не вестись на провокації. Однак цькування через підрив Каховської ГЕС та мовчання стали останньою крапкою в терпінні Камінської. 

Зазначимо, що співачка публікувала понад десять сторіз на тему екологічної та гуманітарної катастрофи. Вочевидь, підписники дивилися тільки основний профіль, де вони не відображаються. А сторіз, як відомо, зникають за 24 години. Також Слава писала у коментарях, що донатить, але не викладає звіти у соцмережі.

"Шановні, перестаньте розпалювати конфлікт там, де його бути не повинно. Це безглуздо і підло, як мінімум стосовно нашої ж країни та її громадян! Гаразд, коли це вкидання, боти і т.п., це зрозуміло для чого. Але ви ведетесь, а потім займаєтеся тим же… Ви тягнете за собою в емоційну нестабільність, якої зараз і так вище даху. Ми повинні допомагати одне одному, але не демотивувати", — зазначила Камінська. 

Скриншот: Instagram/babaslavka

Мовне питання

Свої останні публікації в соцмережі Камінська робить російською мовою. Це також обурило підписників співачки. Втім Слава запевняє, що всі її і так прекрасно розуміють, і зараз це, на її думку, не головне.

Також Камінська згадала неприйняття суспільством співачки Світлани Лободи, яка презентувала україномовний альбом, донатить, але їй не дали виступити в Києві. 

Скриншот: Instagram/babaslavka

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська заручилася з бойфрендом: співачка готується до третього весілля. Також ми розповідали, що Камінська привітала першого чоловіка з днем народження та показала, який він зараз має вигляд.

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