Слава Каминская перепела Гайтану

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская сейчас находится за границей. Поклонники соскучились по пению рыжей красавицы.

Слава порадовала фолловеров на странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

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Слава Каминская сняла небольшой ролик в машине. Звезда слушала хит певицы Гайтаны и группы "Скай" "Не иди". В какой-то момент Слава решили спеть вместе со звездным дуэтом, чем поразила своих подписчиков.

"Ну зачем-то мне нужен был голос. В машине петь, на светофорах", — написала звезда.

Слава Каминская сейчас находится в Нидерландах. Звезда воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым развелась несколько лет назад.

Напомним, Слава Каминская представила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").

Ранее Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.