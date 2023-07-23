Слава Каминская перепела Гайтану
Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская сейчас находится за границей. Поклонники соскучились по пению рыжей красавицы.
Слава порадовала фолловеров на странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.
Новое звучание известного хита
Слава Каминская сняла небольшой ролик в машине. Звезда слушала хит певицы Гайтаны и группы "Скай" "Не иди". В какой-то момент Слава решили спеть вместе со звездным дуэтом, чем поразила своих подписчиков.
"Ну зачем-то мне нужен был голос. В машине петь, на светофорах", — написала звезда.
Слава Каминская сейчас находится в Нидерландах. Звезда воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым развелась несколько лет назад.
Напомним, Слава Каминская представила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").
Ранее Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.