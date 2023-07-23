Слава Камінська переспівала Гайтану

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська зараз перебуває за кордоном. Прихильники скучили за співами рудої красуні.

Слава порадувла фоловерів на сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео.

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Нове звучання відомого хіта

Слава Камінська зняла невеличкий ролік у машині. Зірка слухала хіт співачки Гайтани та гурту "Скай" "Не йди". В певний момент Слава вирішила заспівати разом із зірковим дуетом, чим вразила своїх підписників.

"Ну для чогось мені потрібен був голос. У машині співати, на світлофорах", — написала зірка.

Слава Камінська зараз перебуває у Нідерландах. Зірка виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому.

Нагадаємо, Слава Камінська запрем'єрила україномовну версію свого хіта Slava Bogu ("Слава Богу").

Раніше Слава Камінська розповіла про своє життя в Нідерландах. Популярна співачка, яка вже рік живе в Європі, зізналася в тому, де вона бере фінанси на проживання за кордоном.