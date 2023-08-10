Слава Каминская показала, как будут выглядеть ее дети в старости
Не секрет, что знаменитости часто используют фильтры в соцсетях, чтобы выглядеть на все 100 процентов. Впрочем, иногда бывают исключения — звезды экспериментируют не только с собой, но и с родными. Так, например, экс-участница группы "НеАнгелы", Слава Каминская, показала своих детей в будущем.
Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.
Дети в будущем
В сети в тренде фильтр старения. Им уже воспользовались некоторые звезды. Среди них актер, музыкант Джаред Лето и звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. И если они показывали себя, Слава Каминская нанесла фильтр на детей.
39-летняя певица, недавно переехавшая в Испанию из нидерландского города Роттердам и готовящаяся к родам и свадьбе, показала сына Лео и дочь Лауру в старости по версии одной из программ.
Также Каминская показала общие фото детей с их отцом, бывшим мужем Славы, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Он тоже живет за границей и периодически видится с детьми.
Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Оли Поляковой показала себя и звездную мать в старости. Также мы рассказывали, что Слава Каминская перепела Гайтану.