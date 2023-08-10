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Слава Каминская показала, как будут выглядеть ее дети в старости

10 августа 2023 08:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Слава Каминская показала, как будут выглядеть ее дети в старости
Певица Слава Каминская с детьми. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Не секрет, что знаменитости часто используют фильтры в соцсетях, чтобы выглядеть на все 100 процентов. Впрочем, иногда бывают исключения — звезды экспериментируют не только с собой, но и с родными. Так, например, экс-участница группы "НеАнгелы", Слава Каминская, показала своих детей в будущем.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Дети в будущем

В сети в тренде фильтр старения. Им уже воспользовались некоторые звезды. Среди них актер, музыкант Джаред Лето и звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. И если они показывали себя, Слава Каминская нанесла фильтр на детей.

39-летняя певица, недавно переехавшая в Испанию из нидерландского города Роттердам и готовящаяся к родам и свадьбе, показала сына Лео и дочь Лауру в старости по версии одной из программ.

Дети Славы Каминской в старости. Скриншот: Instagram/babaslavka

Также Каминская показала общие фото детей с их отцом, бывшим мужем Славы, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Он тоже живет за границей и периодически видится с детьми.

Эдгар Каминский с детьми. Скриншот: Instagram/babaslavka

Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Оли Поляковой показала себя и звездную мать в старости. Также мы рассказывали, что Слава Каминская перепела Гайтану.

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