Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Слава Каминская продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини arrow

Слава Каминская продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини

12 июня 2023 13:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Слава Каминская в бикини отдохнула на пляже
Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская сейчас находится в Нидерландах. Артистка откровенно показывает подписчикам свою жизнь за границей.

Фото Каминская делится в своем Instagram.

Читайте также:

Пляжный отдых

Слава Каминская на пляже. Фото: instagram.com/babaslavka

На недавних снимках Слава Каминская показала, как отдыхает с детьми. Звезда поделилась видео из парка и продемонстрировала умение заправлять автомобиль. Не удержалась и от фото в бикини на пляже.

Фолловеры в комментариях отметили, что такие фото не ко времени, так как в Украине война. Но нашлись и те поклонники, которые отметили, как быстро выросли ее дети.

После начала полномасштабной войны Слава Каминская переехала с двумя детьми от пластического хирурга Эдгара Каминского в Нидерланды.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

 

Напомним, певицу Славу Каминскую украинцы раскритиковали в соцсетях. После взрыва Каховской ГЭС, по мнению подписчиков, звезда мало публикует информацию о помощи пострадавшим районам на юге нашей страны. А некоторые недовольны тем, что Каминская ведет соцсети на русском языке.

Ранее стало известно, что экссолистка группы "НеАнгелы" в Испании получила предложение руки и сердца от любимого.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас