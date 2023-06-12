Слава Каминская в бикини отдохнула на пляже

Слава Каминская продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини
Экс-солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская сейчас находится в Нидерландах. Артистка откровенно показывает подписчикам свою жизнь за границей.
Фото Каминская делится в своем Instagram.
Пляжный отдых
На недавних снимках Слава Каминская показала, как отдыхает с детьми. Звезда поделилась видео из парка и продемонстрировала умение заправлять автомобиль. Не удержалась и от фото в бикини на пляже.
Фолловеры в комментариях отметили, что такие фото не ко времени, так как в Украине война. Но нашлись и те поклонники, которые отметили, как быстро выросли ее дети.
После начала полномасштабной войны Слава Каминская переехала с двумя детьми от пластического хирурга Эдгара Каминского в Нидерланды.
Напомним, певицу Славу Каминскую украинцы раскритиковали в соцсетях. После взрыва Каховской ГЭС, по мнению подписчиков, звезда мало публикует информацию о помощи пострадавшим районам на юге нашей страны. А некоторые недовольны тем, что Каминская ведет соцсети на русском языке.
Ранее стало известно, что экссолистка группы "НеАнгелы" в Испании получила предложение руки и сердца от любимого.