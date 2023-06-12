Слава Каминская в бикини отдохнула на пляже

Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Экс-солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская сейчас находится в Нидерландах. Артистка откровенно показывает подписчикам свою жизнь за границей.

Фото Каминская делится в своем Instagram.

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Пляжный отдых

Слава Каминская на пляже. Фото: instagram.com/babaslavka

На недавних снимках Слава Каминская показала, как отдыхает с детьми. Звезда поделилась видео из парка и продемонстрировала умение заправлять автомобиль. Не удержалась и от фото в бикини на пляже.

Фолловеры в комментариях отметили, что такие фото не ко времени, так как в Украине война. Но нашлись и те поклонники, которые отметили, как быстро выросли ее дети.

После начала полномасштабной войны Слава Каминская переехала с двумя детьми от пластического хирурга Эдгара Каминского в Нидерланды.

Напомним, певицу Славу Каминскую украинцы раскритиковали в соцсетях. После взрыва Каховской ГЭС, по мнению подписчиков, звезда мало публикует информацию о помощи пострадавшим районам на юге нашей страны. А некоторые недовольны тем, что Каминская ведет соцсети на русском языке.

Ранее стало известно, что экссолистка группы "НеАнгелы" в Испании получила предложение руки и сердца от любимого.