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Слава Каминская с кругленьким животиком заговорила о родах

8 августа 2023 15:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Слава Каминская с кругленьким животиком заговорила о родах
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская еще на прошлой неделе выложила фото, после которого ее фоловеры решили, что звезда в положении. Теперь артистка снова подогревает слухи о скором пополнении.

Снимком артистка поделилась в своем Instagram.

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На этот раз Каминская выложила фотографию, на которой позирует в полосатом костюме и топе, обнажив круглый животик. Сначала фотографией поделилась подруга, с которой Слава отдыхает вместе.

 

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

"Ростем", — подписали снимок подруга артистки.

Позже сама певица прокомментировала фотографию в своей забавной манере:

"У меня синяк от багажника Теслы. Илон Маск мне должен, как минимум, на роды", — прокомментировала фото на своей странице в соцсети Слава Каминская.

Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад.

Напомним, Слава Каминская представила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").

Ранее Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.

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