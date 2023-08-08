Слава Каминская с кругленьким животиком заговорила о родах
Певица, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская еще на прошлой неделе выложила фото, после которого ее фоловеры решили, что звезда в положении. Теперь артистка снова подогревает слухи о скором пополнении.
Снимком артистка поделилась в своем Instagram.
Ирония от Славы
На этот раз Каминская выложила фотографию, на которой позирует в полосатом костюме и топе, обнажив круглый животик. Сначала фотографией поделилась подруга, с которой Слава отдыхает вместе.
"Ростем", — подписали снимок подруга артистки.
Позже сама певица прокомментировала фотографию в своей забавной манере:
"У меня синяк от багажника Теслы. Илон Маск мне должен, как минимум, на роды", — прокомментировала фото на своей странице в соцсети Слава Каминская.
Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад.
Напомним, Слава Каминская представила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").
Ранее Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.