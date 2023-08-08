Слава Камінська з кругленьким животиком заговорила про пологи

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська ще минулого тижня виклала фото, після якого її фоловери вирішили, що зірка при надії. Тепер артистка знову підігріває чутки щодо свого цікавого стану.

Знімком артистка поділилася у своєму Instagram.

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Цього разу Камінська виклала світлину, на якій позує у смугастому костюмі та топі, оголивши круглений животик. Спочатку світлиною поділилася подруга, з якою Слава відпочиває разом.

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

"Ростемо", — підписали знімок подруга артистки.

Пізніше сама співачка прокоментувала світлину у своїй кумедній манері:

"В мене синець від багажника Тесли. Ілон Маск мені винен, як мінімум, на пологи", — прокомнетувала фото на своїй сторінці у соцмережі Слава Камінська.

Слава Камінська виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому.

Нагадаємо, Слава Камінська запрем'єрила україномовну версію свого хіта Slava Bogu ("Слава Богу").

Раніше Слава Камінська розповіла про своє життя в Нідерландах. Популярна співачка, яка вже рік живе в Європі, зізналася в тому, де вона бере фінанси на проживання за кордоном.