Слава Каминская восхищала семейной съемкой, которую ей устроил бывший муж

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица, бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская порадовала подписчиков семейной фотосессией. Звезда показала взрослых детей.

Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

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Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад. Артистка сейчас находится за границей. Бывший муж звезды, приехал на Тенерифе, где устроил ей нежную фотосессию. На снимках Слава позирует с дочерью и сыном на берегу океана.

Певица Слава Каминская с сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с дочерью и сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

С началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.

На днях Каминская заинтриговала фолловеров, опубликовав фото, где изображена с кругленьким животиком. Подписчики сразу заподозрили артистку в беременности.

Певица прокомментировала фотографию в своей забавной манере:

"У меня синяк от багажника Теслы. Илон Маск мне должен, как минимум, на роды", — подписала фото Слава Каминская.

Ранее Слава Каминская в бикини возмутила украинцев.

Напомним, Слава Каминская перепела Гайтану.