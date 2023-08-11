Слава Каминская восхищала семейной съемкой, которую ей устроил бывший муж

Слава Каминская восхитила семейной съемкой, которую ей устроил бывший муж
Певица, бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская порадовала подписчиков семейной фотосессией. Звезда показала взрослых детей.
Снимками артистка поделилась в своем Instagram.
Семейная идиллия
Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад. Артистка сейчас находится за границей. Бывший муж звезды, приехал на Тенерифе, где устроил ей нежную фотосессию. На снимках Слава позирует с дочерью и сыном на берегу океана.
С началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.
На днях Каминская заинтриговала фолловеров, опубликовав фото, где изображена с кругленьким животиком. Подписчики сразу заподозрили артистку в беременности.
Певица прокомментировала фотографию в своей забавной манере:
"У меня синяк от багажника Теслы. Илон Маск мне должен, как минимум, на роды", — подписала фото Слава Каминская.
Ранее Слава Каминская в бикини возмутила украинцев.
Напомним, Слава Каминская перепела Гайтану.