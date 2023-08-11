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Слава Каминская восхитила семейной съемкой, которую ей устроил бывший муж

11 августа 2023 09:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Слава Каминская восхищала семейной съемкой, которую ей устроил бывший муж
Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица, бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская порадовала подписчиков семейной фотосессией. Звезда показала взрослых детей.

Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

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Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым рассталась несколько лет назад. Артистка сейчас находится за границей. Бывший муж звезды, приехал на Тенерифе, где устроил ей нежную фотосессию. На снимках Слава позирует с дочерью и сыном на берегу океана.

 

Певица Слава Каминская с сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с дочерью и сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с сыном. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

 

Певица Слава Каминская с дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

С началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.

На днях Каминская заинтриговала фолловеров, опубликовав фото, где изображена с кругленьким животиком. Подписчики сразу заподозрили артистку в беременности.

Певица прокомментировала фотографию в своей забавной манере:

"У меня синяк от багажника Теслы. Илон Маск мне должен, как минимум, на роды", — подписала фото Слава Каминская.

Ранее Слава Каминская в бикини возмутила украинцев.

Напомним, Слава Каминская перепела Гайтану.

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