Слава Камінська замилувала сімейною зйомкою, яку їй влаштував колишній чоловік

Співачка Слава Камінська з донькою. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська порадувала підписників сімейною фотосесією. Зірка показала дорослих дітей.

Знімками артистка поділилася у своєму Instagram.

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Слава Камінська виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому. Артистка зараз перебуває за кордоном. Колишній чоловік зірки, завітав на Тенеріфе, де влаштував їй ніжну фотосесію. На знімках Слава позує з дочкою та сином на березі океану.

Співачка Слава Камінська з сином. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з донькою та сином. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з сином. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з донькою. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з донькою. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з сином. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з донькою. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з донькою. Фото: instagram.com/babaslavka/

Співачка Слава Камінська з донькою. Фото: instagram.com/babaslavka/

З початком повномасштабної війни Слава Камінська з 7-річною донькою Лаурою та 6-річним сином Леонардом виїхала до Нідерландів.

Днями Камінська заінтригувала фоловерів, запостивши фото, де зображена з кругленьким животиком. Підписники одразу запідозрили артистку в вагітності.

Співачка прокоментувала світлину у своїй кумедній манері:

"В мене синець від багажника Тесли. Ілон Маск мені винен, як мінімум, на пологи", — підписала фото Слава Камінська.

Раніше безтурботна Слава Камінська у бікіні обурила українців.

Нагадаємо, Слава Камінська переспівала Гайтану.