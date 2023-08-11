Слава Камінська замилувала сімейною зйомкою, яку їй влаштував колишній чоловік
Співачка, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська порадувала підписників сімейною фотосесією. Зірка показала дорослих дітей.
Знімками артистка поділилася у своєму Instagram.
Сімейна ідилія
Слава Камінська виховує двох дітей від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким розлучилася кілька років тому. Артистка зараз перебуває за кордоном. Колишній чоловік зірки, завітав на Тенеріфе, де влаштував їй ніжну фотосесію. На знімках Слава позує з дочкою та сином на березі океану.
З початком повномасштабної війни Слава Камінська з 7-річною донькою Лаурою та 6-річним сином Леонардом виїхала до Нідерландів.
Днями Камінська заінтригувала фоловерів, запостивши фото, де зображена з кругленьким животиком. Підписники одразу запідозрили артистку в вагітності.
Співачка прокоментувала світлину у своїй кумедній манері:
"В мене синець від багажника Тесли. Ілон Маск мені винен, як мінімум, на пологи", — підписала фото Слава Камінська.
Раніше безтурботна Слава Камінська у бікіні обурила українців.
Нагадаємо, Слава Камінська переспівала Гайтану.