Слава Каминская залюбовала своим школьным фото из родной Одессы

Слава Каминская умилила своим школьным фото в родной Одессе
Певица Слава Каминская поделилась редким фото. На снимке артистка танцует в школьные годы.
Фотографию Каминская опубликовала в своем Instagram.
Слава Каминская в школьные годы
Слава Каминская показала фоловерам архивную фотографию, на которой в форме для танцев позирует на фоне родной Одессы. Каминская рассказала, о чем мечтала в детстве.
"Это маленькая я. Это моя Одесса, город, где я родилась, окончила школу, мечтала стать певицей, а потом часто выступала, когда моя мечта сбылась. 24 февраля 2022 г. многие потеряли все: возможность мечтать, строить планы на будущее, уверенность в завтрашнем дне. Каждый из нас ждет, когда этот кошмар закончится...", — сообщила Слава.
Фоловеры засыпали звезду комплементами и заметили, что ее дочь от пластического хирурга Эдгара Каминского Лаура, копия мама в детстве.
С началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.
Ранее безмятежная Слава Каминская в бикини возмутила украинцев.
Напомним, Слава Каминская перепела Гайтану.