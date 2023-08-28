Слава Каминская залюбовала своим школьным фото из родной Одессы

Певица Слава Каминская с сыном и дочерью. Фото: instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская поделилась редким фото. На снимке артистка танцует в школьные годы.

Фотографию Каминская опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Слава Каминская в школьные годы

Слава Каминская показала фоловерам архивную фотографию, на которой в форме для танцев позирует на фоне родной Одессы. Каминская рассказала, о чем мечтала в детстве.

Певица Слава Каминская в детстве. Фото: instagram.com/babaslavka/

"Это маленькая я. Это моя Одесса, город, где я родилась, окончила школу, мечтала стать певицей, а потом часто выступала, когда моя мечта сбылась. 24 февраля 2022 г. многие потеряли все: возможность мечтать, строить планы на будущее, уверенность в завтрашнем дне. Каждый из нас ждет, когда этот кошмар закончится...", — сообщила Слава.

Фоловеры засыпали звезду комплементами и заметили, что ее дочь от пластического хирурга Эдгара Каминского Лаура, копия мама в детстве.

С началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.

Ранее безмятежная Слава Каминская в бикини возмутила украинцев.

Напомним, Слава Каминская перепела Гайтану.