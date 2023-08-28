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Слава Камінська замилувала власним шкільним фото в рідній Одесі

28 серпня 2023 17:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Слава Камінська замилувала власним шкільним фото з рідної Одеси
Співачка Слава Камінська з сином та донькою. Фото: instagram.com/babaslavka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Слава Камінська поділилася рідкісним фото. На знімку артистка танцює у шкільні роки.

Світлину Камінська опублікувала у своєму Instagram.

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Слава Камінська у шкільні роки

Слава Камінська показала фоловерам архівну світлину, на якій у формі для танців позує на тлі рідної Одеси. Камінська розповіла, про що мріяла у дитинстві.

 

Співачка Слава Камінська у дитинстві. Фото: instagram.com/babaslavka/

"Це маленька я. Це моя Одеса, місто, де я народилася, закінчила школу, мріяла стати співачкою, а потім часто виступала, коли моя мрія збулася. 24 лютого 2022 р. багато хто втратив усе: можливість мріяти, будувати плани на майбутнє, впевненість у завтрашньому дні. Кожен із нас чекає, коли цей кошмар закінчиться...", — повідомила Слава.

Фоловери засипали зірку комплементами і зауважили, що її донька від пластичного хірурга Едгара Камінського, Лаура, копія мама у дитинстві.

З початком повномасштабної війни Слава Камінська з 7-річною донькою Лаурою та 6-річним сином Леонардом виїхала до Нідерландів.

Раніше безтурботна Слава Камінська у бікіні обурила українців.

Нагадаємо, Слава Камінська переспівала Гайтану.

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