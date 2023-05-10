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Слава Каминская обручилась с бойфрендом: певица готовится к третьей свадьбе

10 мая 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Слава Каминская обручилась с бойфрендом: певица готовится к третьей свадьбе
Певица Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Экс-солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская, отдыхает сейчас с детьми и бойфрендом на острове Тенерифе (Испания). Именно в этом теплом уголке планеты 38-летняя артистка получила предложение руки и сердца от возлюбленного, которого тщательно скрывает от подписчиков.

Радостной новостью Слава поделилась в своем Instagram.

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Подробности

С начала полномасштабной войны Слава Каминская с двумя детьми переехала в Роттердам (Нидерланды). Впрочем, в последний месяц они проводят в Испании. В недавнем интервью певица намекнула, что ее избранник не украинец.

"Он понимает русский, немного украинский, испанский, он понимает эстонский. Он все понимает. И сейчас мы изучаем украинский, я очень хочу, чтобы мы общались на украинском. Он не все понимает, что я говорю. Испанский у него гораздо лучше украинского. Но "шокать"я его уже научила", — рассказала накануне Слава.

После визита с детьми и бойфрендом в кинотеатр на фильм "Мавка. Лесная песня", Каминская опубликовала лаконичный пост, в котором на русском языке написала: "Я сказала да".

А потом в сториз выложила видео, на котором подпевает песне "Твоя" группы "НеАнгелы" и держит за руку незнакомца, которого так пока и не показала подписчикам.

Слава Каминская держит за руку бойфренда, сделавшего ей предложение. Скриншот: Instastories/babaslavka
Слава Каминская поет в машине композицию "Твоя" группы "НеАнгелы". Скриншот: Instastories/babaslavka

Слава Каминская дважды была в браке. С первым мужем, бизнесменом Евгением они остались друзьями. Со вторым, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, общение не столь удачное. Впрочем, бывших объединяют дети: дочь Лаура и сын Лео.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская поздравила первого мужа с днем рождения и показала, как он сейчас выглядит. Также мы рассказывали, что на фоне развода Камалия с мужем вдвоем отправляются в заграничную поездку.

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