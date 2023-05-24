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Вслед за Porsche Cayenne: певицу Ирину Федишин снова обокрали, что произошло

24 мая 2023 10:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ирину Федишин обокрали прямо во время концерта – детали от украинской певицы
Украинская певица Ирина Федишин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась неприятным моментом со своей жизни. Популярная исполнительница рассказала, как ее обокрал организатор благотворительного концерта, на котором она собирала средства на помощь украинской армии.

Соответствующую публикацию Ирина Федишин разместила на своей странице в Instagram.

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"Мошеннические действия. Организатор благотворительного ужина в Лондоне, Николай Левченко, не отдал нам ни одного фунта от продажи билетов на благотворительный ужин, который был направлен на помощь ВСУ. Хочу сразу успокоить всех людей, которые донатили и покупали лоты в этот вечер. Эти средства, а это 3720 фунтов стерлингов, с тяжелой бедой и скандалами удалось забрать, и они все пойдут на ВСУ, но нам пришлось разыскивать людей, которые донатили и передавали средства этому организатору. Вместо этого он часть донатов скрывал, и только тогда, когда мы нашли человека лично, который задонатил и передал Левченко эти средства, он сказал, что действительно все получил, но забыл отдать", – написала Ирина Федишин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кроме того, как говорит украинская певица, этот мужчина снял странное видео, где якобы какой–то парень отдает ему эти средства. По словам Ирины Федишин, затем этот организатор заявил, что ему нужно отдать не только проценты от продаж билетов, но и от продажи лотов.

Артистка отметила, что деньги от продажи билетов на благотворительный концерт она еще не получила и надеется на порядочность организатора.

Ирина Федишин
Украинская певица Ирина Федишин на вечере премьер с Екатериной Осадчей. Фото: скриншот с YouTube

"Не рекомендую коллегам по сцене работать с Николаем Левченко, организатором из Дублина (Ирландия) Несмотря на войну, которая обострила во многих украинцах лучшие качества, все еще находятся люди, желающие заработать как можно больше, не ограничивая себя моральными принципами. Но нам свое делать! Выстоим! ! Победим! Спасибо всем, кто побывал на благотворительных мероприятиях в Лондоне. Спасибо за невероятную поддержку, цветы и помощь нашим защитникам. Слава Украине!", – также добавила певица.

Напомним, мы писали о том, что украинская артистка Ирина Федишин спела для защитников под Бахмутом.

Ранее мы говорили о том, что на войне погиб брат украинской певицы Ирины Федишин.

Также мы сообщали о том, что певица Ирина Федишин заявила о том, что у нее обокрали ее элитный автомобиль.

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