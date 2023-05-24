Ірину Федишин обікрали просто під час концерту – деталі від української співачки

Українська співачка Ірина Федишин під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилася неприємним моментом зі свого життя. Популярна виконавиця розповіла, як її обікрав організатор благодійного концерту, на якому вона збирала кошти на допомогу українській армії.

Відповідну публікацію Ірина Федишин розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

"Шахрайські дії. Організатор благодійної вечері у Лондоні, Микола Левченко, не віддав нам жодного фунта від продажу квитків на благодійну вечерю, яка була спрямована на допомогу ЗСУ. Хочу зразу заспокоїти усіх людей, які донатили і купляли лоти цього вечора. Ці кошти, а це 3720 фунтів стерлінгів, з тяжкою бідою і скандалами вдалося забрати, і вони всі підуть на ЗСУ. Але нам прийшлося розшукувати людей, які донатили і передавали кошти цьому організатору. Натомість він частину донатів приховував, і тільки тоді, коли ми знайшли людину особисто, яка задонатили і передала Левченко ці кошти, він сказав, що справді все отримав, але забув віддати", — написала Ірина Федишин.

Крім того, як каже українська співачка, цей чоловік зняв дивне відео, де нібито якийсь хлопець віддає йому ці кошти. За словами Ірини Федишин, потім цей організатор заявив, що йому потрібно віддати не тільки проценти від продажу квитків, а й від продажу лотів.

Артистка зазначила, що гроші від продажу квитків на благодійний концерт вона ще не отримала та сподівається на порядність організатора.

Українська співачка Ірина Федишин на вечері прем'єр з Катериною Осадчою. Фото: скріншот з YouTube

"Не рекомендую колегам по сцені працювати з Миколою Левченко, організатором з Дубліна (Ірландія). Попри війну, яка загострила в багатьох українцях найкращі якості, все ще знаходяться люди, які бажають заробити якнайбільше, не обмежуючи себе моральними принципами. Але нам своє робити! Вистоїмо! Переможемо! Дякую усім, хто побував на благодійних заходах у Лондоні. Дякую за неймовірну підтримку, квіти та допомогу нашим захисникам. Слава Україні!" — також додала співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська артистка Ірина Федишин заспівала для захисників під Бахмутом.

Раніше ми розповідали про те, що на війні загинув брат української співачки Ірини Федишин.

Також ми повідомляли про те, що співачка Ірина Федишин заявила про те, що в неї обікрали її елітний автомобіль.