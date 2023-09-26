Слезы счастья и дуэт с Могилевской: MONATIK устроил концерты арт-терапии в Киеве

Певец MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Певец MONATIK для киевлян и гостей города дал два концептуальных концерта "ART Оборона". Артист поражал эмоциональным исполнением как новых композиций, написанных во время полномасштабного вторжения, так и легендарными хитами.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Режиссерами концертной программы выступили TRI.Direction. Артист признался, что уже давно восхищается видением и работами девушек, с которыми удавалось сотрудничать на разных телевизионных проектах. Более трех месяцев подготовки, сложные 3D-модели, три дня монтажа сцены. Результат — полные залы, слезы счастья и благодарность за красоту, которую разработала команда артиста.

Концерт певца MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Концерт певца MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Концерт певца MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

По замыслу TRI.Direction история происходит в одном из дворов любого города Украины. И на примере одного из домов рассказывается история каждого украинца, к которому в дверь "постучала беда", но он не оставил надежды и мечты о победе.

В этом концерте действие происходит в прошлом, когда в каждом окне дома был свет, все занимались своими делами и строили планы; в настоящем, где все борются за свою независимость на всех фронтах и уверены, что победа очень близка; и в будущем, где восстанавливается наша страна. Именно поэтому сценическое пространство реализовано не только в виде дома, а присутствуют также фундаменты будущих домов, Дима и музыканты находятся как бы на строительстве нашего мирного будущего.

Концерт певца MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Сюрпризом для всех стало появление в один из дней специальной гости — Натальи Могилевской. Артист вместе с поп-дивой спел "Відірватися від землі", а затем, уже по своей собственной традиции, стал к своему приглашённому артисту на ее сольную песню "Позивний" на бэк-вокал.

Главными приглашенными гостями концертов арт-терапии MONATIK в Киеве стали находящиеся на ротации военные, семья артиста — дети и жена и поклонники. Сбор средств с двух благотворительных концертов проходил для семей с деоккупированных и прифронтовых территорий. Также артист создал специальную фотозону для других благотворительных кампаний.

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Напомним, Сердючка произвела фурор во время своего патриотического концерта в Лос-Анджелесе.