Смерть Путина покажут на больших экранах — громкие кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Смерть Путина". Фото: Instagram/putinfilm

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли семь лент. Среди них, в частности, фильм о российском диктаторе Путине и эротический триллер "Хорошая плохая девочка" с оскароносной Николь Кидман.

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Драму о российском диктаторе снял польский режиссер Патрик Вега. Создатели фильма разработали специальную технологию с привлечением искусственного интеллекта. Работа длилась почти два года. Основательно исследованы документы, касающиеся терактов на Дубровке и в Беслане, а также военных преступлений во время вторжения в Украину.

Хорошая плохая девочка (Нидерланды, США)

Драматический эротический триллер сняла голландский режиссер и сценарист Галина Рейн. Источником вдохновения послужили эротические триллеры 1980-1990-х годов. Главную героиню она создавала так, чтобы ее сыграла именно Николь Кидман. Премьера фильма состоялась в рамках Венецианского международного кинофестиваля. За лучшее исполнение женской роли Кидман наградили Кубком Вольпи.

По сюжету, у генерального директора крупной международной компании Роми есть все, о чем обычно мечтают: власть, деньги, любящий муж и двое прекрасных детей. Поведение Сэмюэля, нового стажера в компании, выводит Роми из равновесия. Его дерзость и смелость одновременно раздражают и пробуждают темные фантазии.

Случайный разговор (США)

Драма является режиссерским дебютом сценаристки Кристи Холл. Сценарий был написан еще в 2017 году, тогда же он попал в список лучших нереализованных сценариев Голливуда. Сначала предполагалось, что главную женскую роль сыграет Дейзи Ридли. Впоследствии ее заменила Дакота Джонсон, которая и пригласила себе в напарники Шона Пена. Для съемок использовали большие экраны, на которые выводили виды улиц Нью-Йорка.

Оборотень (Австралия, США)

Фильм ужасов является римейком одноименного фильма студии Universal, вышедшего на экраны в 1941 году. В 2010-м был снят первый римейк на оригинальную ленту. На этот раз за пересъемку взялся Ли Воннелл, известный прежде всего по сценариям к успешным ужастикам последних десятилетий. Райан Гослинг мог сыграть главную роль и стать режиссером, однако выбыл из проекта.

За сюжетом, когда у Блейка (Кристофер Эбботт) исчезает отец, он отправляется в родной город. В отношениях с женой Шарлоттой (Джулия Гарнер) в последнее время не все гладко, поэтому Блейк предлагает поехать вместе, отдохнуть от шумного города, а заодно показать маленькой дочери Джинджер места, где он вырос. Посреди ночи в их дом пытается ворваться неизвестное существо.

Приключения Паддингтона в Перу (США)

Приключенческая семейная комедия является третьим фильмом после тех, что вышли в 2014 и 2017 годах. Сюжет основывается на ряде рассказов Майкла Бонда. Суммарно фильмы о Паддингтоне собрали в прокате около 500 млн долларов, а первая часть считается самым успешным семейным фильмом, снятым за пределами Голливуда.

По сюжету, Паддингтон приехал в Лондон из далекого Перу. Он искал ученого, который когда-то подружился с его тетей и дядей. Вместо этого нашел семью Браунов, которые приняли его как родного. Тем временем в Перу, в приюте для пожилых медведей, которым руководит жизнерадостная монахиня (Оливия Коулман), живет тетя Люси.

СТАРТап (Франция)

Кардинальная смена жизни — хорошая идея, но не все готовы к этому в 59 лет. По сюжету французской комедии, Ален (Люсьен Жан-Баптист) ожидал повышения, но вместо должности главного менеджера получил увольнение. Понимая, что в таком возрасте мало кто из работодателей захочет нанять его, Ален решает открыть собственный бизнес.

Тихий рев (Великобритания)

Драма является дебютом для Джонни Баррингтона. Он сам написал сценарий и срежиссировал ленту. Снимали на острове Скай, самом большом и самом северном из островов неподалеку от Шотландии. Оба исполнителя ведущих ролей, Элла Лили Хайланд и Луис Маккартни, родом из Ирландии.

По сюжету, парень не может смириться с потерей отца, который исчез в море. Для всех это означает гибель, только не для сына. Священник подкрепляет веру парня и странным образом пытается манипулировать им. Единственный человек, который действительно пытается понять Дондо — это его одноклассница Сас.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы писали, что объявление номинантов на кинопремию Оскар-2025 перенесли уже во второй раз.