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Софи Лорен посетила модное шоу Giorgio Armani в Венеции: фото

3 сентября 2023 14:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Софи Лорен посетила модное шоу Giorgio Armani в Венеции: фото
Шоу Giorgio Armani в Венеции. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Италии в самом разгаре юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль. Кроме кинопоказов и пресс-конференций актеров в городе проходят множество других мероприятий. Легенда мировой моды, 89-летний дизайнер Джорджио Армани с командой устроил модный показ One Night Only (Только одна ночь) в честь кино.

Новини.LIVE расскажет подробнее.

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Подробности показа

Одной из звезд грандиозного модного события стала 88-летняя Софи Лорен, которая в последнее время не так часто появляется на светских мероприятиях из-за проблем с ногами. Компанию легенде мирового кинематографа составил ее младший сын Эдоардо Понти и его супруга, актриса Саша Александер. Также с Софи охотно фотографировались гости события

Софи Лорен с сыном и родственниками на шоу Giorgio Armani. Фото: Google

На светском мероприятии прихожане перед папарацци позировала и оскароносная актриса Джессика Честейн, которая в прошлом году приезжала в Киев и лично встречалась с Владимиром Зеленским.

За кулисами шоу Джорджио Армани общался со звездными друзьями и фотографировался. В конце грандиозного шоу он вышел на подиум с одной из своих моделей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Софи Лорен с сыном и родственниками на шоу Giorgio Armani. Фото: Google
Шоу Giorgio Armani в Венеции. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл раскритиковали за сотрудничество с масс-маркет брендом одежды. Также мы рассказывали, какие супермодели мира самые богатые.

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